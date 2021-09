5 brani per riassumere il 2020 secondo Gavio

Gavio è il nome d’arte di Gianfrancesco Cataldo, nato a Benevento, sin da piccolo appassionato di musica ha imparato un accordo a settimana fino a quando dopo qualche mese ha completato il giro di do ed ha cominciato a mettere qualche verso in musica. Tutt’oggi scrive le sue canzoni sempre nella stessa camera.

Gli piacciono i Beatles, Battisti e in generale tutti i loro derivati. Scrive le canzoni sempre sottovoce, rispettando l’orario condominiale .Dice che portare il cane fuori tre volte a giorno gli mette malinconia, quindi cerca di cambiare strada e tempi d’uscita. Ha paura della solitudine, delle abitudini e detesta i luoghi comuni.

Nel 2021 pubblica per la Gotham Dischi Milano il suo nuovo singolo “Buon 2020”: ironico, malinconico, GAVIO.

Gli abbiamo chiesto 5 brani per riassumere il suo 2020 per l’occasione!

A bocca chiusa – Daniele Silvestri

Mi ricorda la scuola, le prime canzoni e la voglia di cambiare il mondo.

Because – The Beatles

La magia, il mistero e la forza evocativa di questo pezzo non l’ho mai ritrovata da un’altra parte. Ogni volta che ascolto questa canzone mi faccio sempre delle domande, se l’ascolto mentre guardo il cielo mi perdo…

Soli – Lucio Battisti

Ha accompagnato un periodo della mia vita, quando l’ho scoperta è stata una sorpresa.

For The first time – Mac DeMarco

È un disco del 2017 ma si può tornare indietro, in una camera di una casa americana degli anni 80 dopo la fine di una storia. Nella giusta maniera, avendo groove e una Dx7.

L’anno che verrà – Lucio Dalla

Non so come descrivere questa canzone, credo che in questi anni ha accompagnato tutte le mie crisi, tutte le volte in cui ho pensato che qualcosa doveva cambiare. Poi, se la di vuole intendere come profezia, diciamo che ci aveva visto lungo…