5 brani per raccontare l’inizio di un amore secondo Rubik

Rubik è il progetto musicale di Stefano Campagna, un giovane cantautore di Firenze. La sua musica ha molte sfaccettature e sonorità diverse tra loro, come le persone che conosce, come i luoghi che visita, come le storie che legge e come i film che guarda.

Nel maggio del 2020 lancia il suo primo singolo da indipendente “Tradi Noi” premiato da RDS 100% grandi successi per il concorso MyMusic del Myllennium Award. Nel novembre dello stesso anno pubblica il suo primo EP “Scirocco” contenente cinque brani.

Nel 2021 Rubik entra a far parte della neonata SuperSugo Dischi e inizia un nuovo percorso affiancato dai produttori Marco Carnesecchi e Alex Marton.

Di recente è uscito il suo nuovo singolo dal titolo Accanto e gli abbiamo chiesto di segnalarci cinque brani che ci fanno pensare all’inizio di un amore, ed ecco cosa ci ha segnalato.

The Beatle – If I Fell

Quando ho ascoltato per la prima volta questo brano avrò avuto 16 anni, dell’amore capivo poco o niente ma la dolcezza della voce di Lennon nel cantare questa canzone era lo specchio di tutte quelle sensazioni contrastanti che si provano all’inizio di una storia d’amore, grande o piccola che sia. Cercare la propria sicurezza nell’altro, prima ancora di scoprirsi innamorati. È una canzone che fischietto e canto tutt’oggi, è eterna.

Vasco Rossi – Non l’hai mica capito

Ogni storia d’amore che si rispetti ha sempre la fase in cui ci si vuol sentire al primo posto, davanti a tutto e tutti, precisando sempre che questo desiderio è dovuto solo ed esclusivamente al fatto che si prova qualcosa di speciale. Fraintendiamo spesso che le priorità dell’altro/altra non sono dovuti ad un disinteresse ma alla libertà di viversi i rapporti con leggerezza. Vasco ed il suo rock rendono chiaro questo concetto in questo brano che non esce più dalla mia testa da anni.

Lucio Dalla – Tu non mi basti mai

Quale cantautore migliore di Lucio riesce a spiegare quello che saremmo disposti ad essere a costo di sentirsi vicini alla persona amata? Credo nessuna, meglio di questa. “Davvero non mi basti mai”!

Snow Patrol – Chasing Cars

Mi è capitato una sola volta per il momento (precisamente quest’anno) di sentirmi onnipotente accanto ad una persona, durante l’estate. Poter essere me stesso, quello che sono, come se fossi da solo. In realtà però ero con lei. Mi sono dimenticato del mondo, almeno per qualche istante e mai come in quel momento mi sono riconosciuto in questa meravigliosa canzone, onnipotente.

Cesare Cremonini – La Nuova Stella Di Broadway

Quella voce troppo timida per definirla “narrante” (di Cesare Cremonini) che ci porta delicatamente nelle vite di una donna ed un uomo, facendoci respirare i profumi di una città che li accomuna, ognuno con i propri sogni e le proprie ambizioni, perfetti per stare insieme, anche se inizialmente sconosciuti. Innamorarsi è una vera ambizione! Sono questi, gli amori più belli che nascono.