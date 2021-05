5 brani per imparare a cantare di Sergio Calafiura

SERGIO CALAFIURA esordisce con un EP omonimo, composto da cinque canzoni autobiografiche, ricche di sonorità elettroniche e di sensazioni new wave.



Raccontarsi può essere complicato, soprattutto se si toccano corde molto profonde. Ma la sensibilità musicale aiuta a esprimere anche i sentimenti più segreti. Anche quando si tratta di musica perfettamente adatta al contemporaneo: il cantautore di origine sarda mette in un lavoro rapido ed essenziale storie ricche di vita.



Lui, anche insegnante di canto, ci ha segnalato cinque brani da ascoltare per imparare a cantare.



Ed ecco cosa ci ha raccontato:

Tame Impala – The Less I Know The Better

I Tame Impala sono per me una recente scoperta, li ho sentiti qualche anno fa e mi sono innamorato dei loro suoni e creatività. Inoltre hanno un lavoro grafico video veramente interessante, mi piace molto The Less I Know The Better, adoro la canzone e il video ricco di scene e ambienti. Mi sono avvicinato ai loro ascolti perchè stavo vergendo in maniera naturale verso l’elettro e synth wave . Sentivo la necessità di nuove fonti sonore e creative, che mi ispirassero, loro sono stati sicuramente dei buoni compagni di viaggio.

Dalila Kayros – Cryptic

Dalila Kayros è un progetto della mia terra di musica elettronica che ho adorato, con diverse influenze, tra le più importanti c’è sicuramente la maestra Bjork. C’è un percorso sperimentale, ma con le linee vocali principali molto fluide, la musica è piena di giochi e composizioni vocali che fanno da orchestrazione, tappeto, tessuto. Consiglio questo ascolto agli amanti perchè sarei riduttivo. Spero di poter collaborarci un giorno.

Lord Huron – The Night We Met

Ci sono quei brani che hanno un’intensità e un ambient che ti portano lontano da tutto, forse anche troppo. The Night We Met è per me quella canzone che riesce a riportarmi alla solitudine e nostalgia. Penso sia per le parole e per quel tremolo e riverbero nella chitarra che non so bene perchè, forse, mi ubriaca pesantemente.

Brian Eno – By This River

Brian Eno è un compositore e produttore eccezionale, ha composto questo brano incredibile, mi riporta subito alle onde del mare e lo associa al mio umore.

Era un tempo dove si scoprivano le potenzialità della musica elettronica, questa canzone mi fa capire quanto la semplicità associata alle parole e melodia, o la scelta di un arrangiamento minimale possano creare tanto rumore.

Radiohead – Nude

Nude, Radiohead. Aspettavo l’uscita di questo disco. Band straordinaria, apre le tende della mia immaginazione e mi fa viaggiare. Il gusto, la delicatezza e la forza. I Radiohead sono un viaggio continuo dove non sai mai come sarò alla fine della canzone (del viaggio).