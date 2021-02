5 brani per conoscere GOTHAM Dischi

Il 2021 segna un cambiamento per molti, tra cui Andrea Papazzoni già fondatore dell’etichetta Nuvole e Sole (2015). Andrea dopo aver ottenuto nel 2019/2020 due dischi d’oro (Sul più bello // testa tra le nuvole pt.2 ) ed un disco di platino (Testa tra le nuvole pt.2 ) con il cantante Alfa, Discografica Artist First, propone una nuova realtà musicale, creando scenari e nuove opportunità, attraverso la nascita della Platinum Recording Label Gotham Dischi, una nuova casa di produzione, con molteplici funzioni, ma nello studio di sempre, quello in Via Sannio 4, Milano.



L’intero progetto nasce dalla necessità di Papazzoni di dare vita ad una realtà produttiva/ editoriale/management in solitaria. L’esigenza è quella di offrire consulenza e servizi specifici di un’etichetta discografica indipendente mediante la professionalità e l’estro di sempre, in tutta autonomia.

Per l’occasione, abbiamo chiesto ad Andrea di selezionarci 5 brani che possano aiutarci ad addentrarci nel mondo di Gotham Dischi.



Ecco cosa ci ha consigliato:

I brani più significativi, tornando indietro nel tempo sicuramente la mia passione per la musica nasce da De Andrè, in particolare SALLY, UN GIUDICE e BOCCA DI ROSA.

Andando avanti ho scoperto gli altri cantautori che hanno ispirato il mio percorso tra cui Vecchioni con IL LANCIATORE DI COLTELLI e DI RABBIA E DI STELLE.

Fossati, con C’È TEMPO e LA COSTRUZIONE DI UN AMORE.

E poi per essere un attimo pop tutti i brani di Camba / Coro che hanno segnato l’inizio del mio lavoro da autore e quindi tutti i brani di Amoroso & co, per citarne due, STUPIDA Che è l’anno in cui ho fatto amici, È VERO CHE VUOI RESTARE, per la loro scrittura nuova rispetto a quello che c’era prima.

Non dimentichiamo NICCOLÓ AGLIARDI, autore per chiunque, con BASTAVA e SIMILI.