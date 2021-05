5 brani per cambiare punto di vista per Ama Il Lupo

E’ uscito il 16 aprile 2021 per l’etichetta Visory Indie (e in distribuzione Believe Digital) Appunti di vista, nuovo EP di Ama Il Lupo. Un nuovo capitolo definitivo per chi si sente un lupo, un animale da branco che, per una serie di eventi più o meno sfortunati, può diventare solitario. Ecco il capitolo definitivo del progetto solista di Amedeo Mattei.

Gli abbiamo chiesto cinque brani, per cambiare punto di vista.

Bye Bye Bombay – Afterhours

Già solo l’immagine di essere distesi su un balcone e guardare il porto, ci regala un punto di vista che difficilmente vivremo. Poi però il pezzo si addentra nei vicoli più remoti, della città come di noi stessi, e ci mostra quanto infiniti possano essere i punti di vista. Ma io non tremo.

Born Slippy – Underworld

Condizionato dalle immagini che evoca, da quelle scene di Trainspotting in cui per Mark Renton diventa impossibile non cambiare punto di vista sulla sua vita. Il ritmo con cui vivi determinati passaggi fondamentali può essere soggettivo. A me piace viverli col Mood degli Underworld.

Canzone dell’amore perduto – Fabrizio De Andrè

Quando è complesso comprendere, ammettere, accettare di essere pronti ad un nuovo amore, e quanto questo sarà libero dalle scorie, dai ricordi, dalle lacrime e dai sorrisi dell’ultimo?

Scambisti – Animali Urbani feat Fonzie

Qui sono un po’ di parte, ma è un pezzo che racconta proprio di quanto potremmo essere davvero padroni del nostro punto di vista, se solo decidessimo di tenere gli occhi aperti.

Il mondo è come te lo metti in testa – Giovanni Truppi

“Il mondo è come tu te lo metti in testa, un giorno sto nel mare un altro nuoto in una vasca…”

Ha detto tutto.