5 brani (e poco più) immancabili negli ascolti dei Mombao

E’ uscito il 16 marzo il nuovo singolo dei Mombao. Un nuovo capitolo per l’atipico duo di Milano formato da Damon Arabsolgar (Pashmak) e Anselmo Luisi (Le Luci Della Centrale Elettrica, ha collaborato anche con Selton, Giovanni Falzone, Virtuosi del Carso) già ben affermato nella scena underground che ci porta al centro di un mondo dove convivono rock, elettronica e melodie tradizionali come in un rituale mistico capace di risvegliare sentimenti primordiali e sconosciuti, donandoci una personalissima versione di un canto popolare Yoruba Nigeriano, che difficilmente avremo mai potuto ascoltare altrimenti.

Per l’occasione, abbiamo chiesto loro i 5 brani che non possono mai mancare nelle loro playlist.



Ed ecco cosa ci hanno segnalato!

The Offbeat – Wildbirds and Peacedrums

Questo è un gruppo di riferimento per noi per diversi motivi: innanzitutto è un duo, guarda a caso come noi, e poi è un duo di sola voce e batteria, quindi nei loro arrangiamenti riescono ad arrivare all’ossatura minima di una canzone, ovvero la melodia e il ritmo. In particolare questo brano ci ha ispirato per il groove riconoscibile, utilizzato per strutturare la canzone quasi come fosse un riff di chitarra, e per la melodia che si incastra ed arricchisce il tiro del groove. Ne abbiamo fatto una cover, ovviamente stravolgendo il brano, inserendo i synth e storpiando il testo in fonemi di una lingua inventata.

State of the art – Jim James

Questo è un brano ipnotico. Ci ha sempre colpito per come riesce a costruire tensione musicale usando pochissimi elementi ma ben distribuiti, curando la produzione e l’arrangiamento nei minimi dettagli. In fondo fa sempre la stessa roba, è una melodia che ciclicamente si ripete, ma aggiungendo dei piccoli elementi ad ogni gradino è come se ti tenesse incollato a chiederti “adesso finisce o aggiunge ancora qualcosa ? dove vuole arrivare ?”

Storii di pisci – Alfio Antico

Alfio Antico ha un modo magnifico di unire due mondi apparentemente lontani: il mondo della musica popolare del sud Italia e la musica elettronica. Storii di pisci è una canzone popolare siciliana, suonata con tamburi a cornice tradizionali, ma è registrata e prodotta magistralmente da Mario Conte per essere trasformata in un brano techno-trance. Per certi aspetti questo è un processo che fa parte della nostra ricerca ed è quello che abbiamo intrapreso per Essaiere: partire dal passato per rimodellare una tradizione futura.

Daniel Blumberg – Minus

Era una giornata casuale a Milano quando ho visto che c’era un concerto in triennale di un artista che non conoscevo, mi son messo le cuffie e a metà del primo pezzo ho letteralmente girato sui tacchi e preso la metropolitana verde verso Piazza Cadorna. Daniel Blumberg ha fatto un disco incredibile, con dei musicisti eccezionali, mettendo insieme un certo modo di approcciarsi all’improvvisazione radicale della scena del cafè Oto a Londra con un approccio assolutamente pop. Durante il live dopo 20 minuti di delirio insopportabile volevo alzarmi per mandarli a quel paese quando hanno attaccato di colpo un ritornello strappalacrime, ho accettato la sfida comprendendone la volontà. Il concerto è proprio una performance in cui alle dinamiche solite a cui siamo abituati nel mondo musicale, come il il volume, l’armonia etc, si somma anche la dinamica dello strutturato e destrutturato, spingendoti a desiderare ardentemente che quella melma sonora si trasformi presto in una forma riconoscibile, un ritornello su cui tu possa rilassare la schiena.

L’ultimo punto vorremmo dedicarlo a tutti i musicisti con cui lavoriamo e che ci plasmano ogni giorno, dandoci consigli, ascoltando le demo, passandoci dischi, con cui scambiamo testi e poesie. Fra tutti, Vincenzo Parisi, che fa un lavoro di riscoperta di canti popolari siciliani riarrangiati per piano preparato solo, con lui ci scambiamo ogni giorno dischi, idee musicali e litri di vino liquore al passito. Gli Addict Ameba sono invece un collettivo milanese di afro-cumbia, strettamente legato alla scena dei poeti di TempiDiVersi, con cui stiamo sviluppando un’idea folle di concerto-performance, dovevamo suonare giusto giusto il 9 marzo 2020 al Biko ma… Altri progetti vicinissimi sono Bjrg, Dada Sutra, Spill Gold e Blue Crime.