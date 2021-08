5 brani che hanno formato DIE ANSIAH

Gianluca, in arte ” DIE ANSIAH“, nasce il 27 novembre del 1993 a Napoli, vive a Caserta circa fino ai 20 anni, successivamente si trasferisce a Milano dove vive ormai da qualche anno. In casa da piccolo scopre l’amore per la musica, fuori dai generi, libera. Parte dal rap underground ma sperimenta tanto e tutto. La sua musica infatti non appartiene ad una categoria precisa.

Dopo un periodo buio fatto di depressione, farmaci e abusi trova nella musica il modo riscattarsi e finalmente adesso è tutto pronto, firma con la Gotham Dischi e il 9 giugno esce il suo primo singolo dal titolo “Già lo so”.

Gli abbiamo chiesto di raccontarsi, in cinque brani.

I Fink U Freeky – Die Antwoord

Un inno all’essere strani, non conformi, essere se stessi senza preconcetti. Come potevo non metterla tra le mie 5?

Lithium – Nirvana

Equilibrio precario, calma apparente, voglia di cadere, punto di rottura. In assoluto la mia preferita dei Nirvana

One More Light – Linkin Park

Come si fa a scegliere solo una canzone di uno dei tuoi gruppi preferiti? Fa strano, potevo scegliere una Hit classic loro, invece che prenderne una dall’ultimo album ma per me questa è una poesia, brividi ogni volta che l’ascolto

Non è un film – Articolo 31

Quella sensazione di inadeguatezza, quando pensi che i tuoi coetanei abbiano la testa piena di merda (si può dire?), a casa si scannano e tu sogni guardando film. Arriva, secondo me, per tutti un momento in cui la vita si mostra per quello che è e non per la storia che speravi che fosse. Fa male, ma è necessario per crescere

I just wanna live – Good Charlotte

Il primo testo in inglese che ho imparato a memoria, 17 anni fa. Colpo di fulmine, ho sentito questa canzone quando uscì, il testo, la musica, la carica… mi ha aperto un mondo