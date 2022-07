“Ogni altro giorno”: intervista a EMPATIA

Martina Petracca, in arte Empatia, è una cantautrice romana, classe 2000, che inizia fin da piccola ad appassionarsi alla musica. Nel 2021 firma con l’etichetta Roba da Matti Dischi e a maggio pubblica il primo singolo “La tentazione di essere felici”, seguito dai brani “Follemente” (giugno 2021), “Francesco Nuti” (luglio 2021), “Ora no” (ottobre 2021). A gennaio 2022 esce il singolo “Solo 5 minuti” a cui fa seguito il suo nuovo singolo “Ogni altro giorno”, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 17 giugno. L’abbiamo incontrata per parlare di questa sua nuova uscita.

Ciao Empatia, benvenuta. Da qualche giorno è disponibile il tuo nuovo singolo dal titolo “Ogni altro giorno”. Ti va di raccontarci come è nato?

È nato quasi per gioco, per una voglia matta di raccontare e anche raccontarmi un poco. Questa è una storia di amore, di intrecci, di vita…tutti elementi fondamentali per me.

Renato Esposito è autore del brano insieme a te. Come vi siete conosciuti e com’è collaborare con lui?

È nata dopo che scrissi alla sua etichetta, ci ho parlato a telefono una volta e l’intesa è stata subito intensa e, soprattutto, vera.

Negli ultimi due anni hai pubblicato diversi singoli. Ti piacerebbe realizzare un disco?

Assolutamente sì! Non vedo l’ora, sarebbe davvero una grande gioia, una soddisfazione immensa poter tenere tra le mani il mio primo disco. Posso però dirvi che qualcosa bolle già in pentola, presto ci saranno novità in questo senso.

Quali sono gli artisti che negli anni ti hanno ispirata e che ascolti maggiormente?

Amo moltissimo Lucio Dalla, Samuele Bersani, Lucio Battisti, De Gregori…amo la musica italiana, quella che parla di storie e rimanda a immagini di vite vere e vissute.

Finalmente il mondo dell’arte e della musica sta vivendo una ripresa dopo lo stop forzato dovuto al Covid-19. Hai delle date in programma? Ti piacerebbe presentare dal vivo “Ogni altro giorno?”

Ci stiamo organizzando e a breve usciranno fuori date belle. Il consiglio è di tenere sotto controllo i miei social che aggiorno costantemente.

Quanto è difficile emergere per chi fa musica indipendente?

È difficile, sì, molto…ma comunque credo che l’impegno, il lavoro, la passione premino sempre le persone che credono fortemente in ciò che stanno costruendo.

Prossimi progetti?

Sicuramente tanta tanta musica, che spero viaggi non solo con me ma anche nei cuori di più persone possibile. E poi chissà, come dicevamo prima, un disco…