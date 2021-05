NOVE senza filtri: le abbiamo chiesto di parlare del suo Saturno

E’ uscito a fine aprile 2021 Saturno, l’EP di debutto di Nove che segue la pubblicazione dei singoli precedenti Vocabolario e Numeri Pari. Entriamo finalmente nel mondo elettronico, ossessivo e ironico-romantico della cantautrice ligure.

Un nuovo capitolo dove si rinnova l’immagine enigmatica e allo stesso sfacciatamente pop di uno dei nomi più interessanti della nuova scena indipendente.

Le abbiamo chiesto qualcosa a riguardo.

Quindi questo è il vero volto di Roberta Guerra?

Ebbene si, sono io! Con questi occhi, naso, bocca. Visto il periodo non vi nego che fa strano anche a me ormai vedermi in volta tutta intera.

Cosa dicono di te?

Bla bla bla (ahah). A parte le autocitaizoni, ma questa me l’avete proprio servita su un piatto d’argento, cosa dicono gli altri di me, in realtà, ancora non lo so e non penso lo scoprirò mai. Ognuno di noi almeno una volta nella vita, ma direi anche molte di più, si è chiesto “chissà quello/a persona cosa pensa di me” ma difficilmente poi lo scopriamo… quindi questa penso sia una delle domande più irrisolte della storia della vita di ogni individuo.

Perchè “Nove” e perchè “Saturno”?

Nove perché è “il mio numero”. E’ quello che torna sempre da quando sono nata (il 9/03) ed è una sorta di portafortuna al quale ho voluto legarmi “a vita” scegliendolo anche come nome d’arte. Saturno invece, che è il titolo del mio primo EP, è stata una scelta che è arrivata solo alla fine della produzione dei brani.

Una volta che li ho ascoltati tutti ho trovato in lui il titolo/chiave perfetta perché Saturno compie una rivoluzione in poco meno di 30 anni e questa è stata un po’ la mia stessa sorte nell’ultimo anno.

Cosa hai lasciato a Genova e cosa hai incontrato a Milano?

A Genova, la mia città natale e dove sono cresciuta, anche se torno ancora spesso, ho lasciato il mare, la focaccia, il pesto e, per ultima, ma non perché meno importante ( o forse si ahah), la mia famiglia. A Milano ho incontrato la mia musica, nuovi progetti stimolanti, lavoro, amici e i navigli.

Dove ti troveremo adesso?

Da adesso mi troverete in giro per/con Saturno. Al momento in tutti i digital stores e poi spero presto in palchi vero e non solo digitali.