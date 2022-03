I 5 brani (e una in più) preferiti dei MOSCOVA

E’ uscito a Febbraio per Le Stanze Dischi, Frigo Vuoto, il singolo di debutto dei Moscova. Un brano nato quasi per caso dedicato a tutti i fuorisedi e indie-lovers che hanno il frigo vuoto e poche idee per la cena. Ciò che esprime però non è univoco, il brano può raccontare la vita, o uno, o più giorni di essa, in cui un turbinio di eventi inaspettati prende il sopravvento e le cose non vanno come ci si aspetta; a volte la voglia di agire manca o semplicemente si è troppo stanchi per combattere una battaglia in cui non si crede più. Altre volte invece si fa parte “dell’altro lato della luna” che ha la voglia di vivere necessaria per “partire all’improvviso per Miami”.

Il brano può raccontare una storia d’amore in cui i due amati sono troppo “distanti” tra di loro nonostante siano uniti, la voglia di rimettersi in gioco, giorno dopo giorno, ripartendo da un Lunedì qualsiasi per riprendersi in mano la propria vita, ferma ormai da troppo tempo in coda in tangenziale. Le chiavi di lettura son diverse, e perché no, quella ragazza può rappresentare la dualità della vita di ognuno di noi, che ci porta ad affrontare momenti di sconforto intervallati a momenti di felicità.

Noi non abbiamo saputo resistere, e abbiamo chiesto loro i 5 brani preferiti per entrare meglio nel loro mondo. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Stefano

Strawberry Fields forever – Beatles

Per 2 motivi uno affettivo e uno tecnico. Il motivo affettivo è il fatto che fu il brano che mio zio mi fece ascoltare da ragazzo e mi colpì così tanto che ricordo chiaramente che pensai che avrei vissuto di musica se fare musica voleva dire fare questo. Quello tecnico maturato negli anni di esperienza nel settore musicale, è la qualità di arrangiamenti, la presenza di strumenti non convenzionali come il sitar le armonie dei vari accordi cosí psichedelici il tutto mischiato ad orchestra classica chitarre etc. Qualcosa di tecnicamente e musicalmente pioneristico all’epoca e forse anche ora

Domenico

High hopes – Pink Floyd

Perché mi fa entrare nella quinta essenza della musica, crea nuovi mondi dentro cui perdersi. Armonie e suoni sollevano lo spirito come solo la musica può fare.

Giuliano

Futura – Lucio Dalla

Grande fonte di ispirazione per la mia penna, motivo che mi ha spinto a scrivere la mia musica. Dalla resta un artista che ha sempre saputo infondermi emozioni in ogni suo testo. E futura è forse il massimo punto emotivo che raggiungo ascoltandola

Band

Fix you – Coldplay

La raffinatezza degli arrangiamenti e il sound smaccatamente Brit pop piace e fa impazzire tutta la band. Innegabile sia fonte di ispirazione del sound Moscova

Riders on the storm – The Doors

Rappresenta il lato più introspettivo e malinconico dei Moscova, suoni degli strumenti 60s e 70s amati dalla band, armonie rock blues delicate che sfociano in una ballad malinconica. Il Moscova Mood in una song

Crazy train – Ozzy Osbourne

Perché ai Moscova alla fine piace fare sempre casino.