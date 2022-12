Cuorialcolici: intervista a CORTESE

Disponibile da venerdì 2 dicembre il nuovo Ep del cantautore salentino Cortese: si intitola “CUORIALCOLICI”, in uscita per Visory Indie e distribuito da Believe Music.



“CUORIALCOLICI” parla di amori vissuti intensamente e poi fuggiti via o persi nel tempo: nelle 5 canzoni che compongono l’EP, Cortese esplora inquietudini e incertezze, passioni, irriducibili sogni osservati indirettamente o vissuti in prima persona attraverso la sua personalissima prospettiva, quella di un’anima in subbuglio. Il risultato è una fotografia sonora nella quale viene naturale immedesimarsi.

“Cuorialcolici” è il tuo nuovo Ep e parla di amore in tutte le sue sfaccettature: da dove deriva l’idea per il progetto e l’accostamento di “cuori” e “alcolici”?

L’idea deriva dalla voglia di raccontare del solito inossidabile amore, a volte ebbro, altre volte inebriante, comandato dal muscolo più vitale, il cuore; da qui l’accostamento delle due parole che danno il titolo all’ep. L’ amore inebria e disinibisce esattamente come l’alcol.

“Cuorialcolici” è un disco che scalda in autunno e inverno (“Molecole”) e rinfresca in estate (“Gallipoli”). Che rapporto c’è tra le stagioni e la tua musica? E tra le stagioni e l’amore?

La mia musica in realtà alla fonte si è destagionalizzata, scrivo quello che sento e voglio quando lo sento e lo voglio. Poi inevitabilmente quando si tratta di pianificare un’uscita discografica la scelta viene invece fatta in base al mood del brano sulla base del periodo dell’anno in cui ho intenzione di pubblicare. L’amore, invece, è fatto di stagioni e destagionalizzare il sentimento è l’impresa più difficile. Ogni storia passa dalla stagione dell’innamoramento a quella della passione, poi dell’assuefazione, magari del distacco e del dolore, e poi della ripartenza, del ritorno. Forse è fisiologico.

Con l’uscita dell’Ep, il fumetto digitale che hai realizzato con l’artista Lulo diventa cartaceo. Hai sempre avuto la passione per questo mondo? Consiglieresti 3 letture/graphic novel significative nella tua esperienza o che magari sono state fonte di ispirazione?

In particolare di questo mondo mi appassiona l’arte di Zerocalcare. Di lui consiglierei “Dodici” e “Dimentica il mio nome” e magari un classico di Dylan Dog come “Gli orrori di Altroquando”.

Si sente spesso dire che l’”amore è come il vino…”, tu invece ci spieghi, con l’aiuto di Santoianni, che cos’è davanti a un bicchiere di “Bourbon”, traccia che mi ha colpito molto. Ti ritiri spesso a riflettere prima di scrivere un brano o è più un processo istintivo? Come è nata “Bourbon”?

La maggior parte delle volte è un processo istintivo che nasce dall’urgenza creativa di un momento. Per riflettere non ho mai un gran bisogno di ritirarmi in realtà, rifletto in continuazione sul mondo e le cose che mi circondano perché sono un osservatore cronico, quindi guardo, rifletto, fotografo, poi con un gioco di fantasia rielaboro.

“Bourbon” quando è nata voleva raccontare un distacco e le notti maledette e infinite passate a cercare di digerirlo. Ho scritto appunto “provaci tu a passare la notte a contare le stelle quando lo stomaco è in fiamme, a buttar giù due sorsi di Bourbon per digerire farfalle…”. Quando ho proposto il feat a Santoianni avevo già una prima versione della canzone, lui è intervenuto riscrivendo la parte che poi ha cantato e che ad oggi è la mia parte preferita del brano. Quindi una collaborazione determinante.

Hai in programma delle date per presentare l’Ep?

Sì, io vivo per suonare live e avrò varie occasioni per portare in giro queste canzoni, sui miei social si trova il calendario del Tour promozionale.