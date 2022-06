Gli HAPNEA ci raccontano l’esperienza all’Indipendente Recording Studio con Frankie Wah￼

Siamo ad ottobre 2021 e gli Hapne stanno registrando “Prede e Maree” e “Sacrosanta” all’Indipendente Recording Studio di Nicola Giorgetti: uno studio di registrazione immerso nella campagna della provincia di Macerata.

Con loro c’è anche Frankie Wah dei Little Pieces of Marmelade ad aiutarci nella concretizzazione di ciò che abbiamo in testa.

È il lato più blues, ma anche il più intimo e personale, a emergere in SACROSANTA, il nuovo brano degli HAPNEA. Dopo aver colpito e sorpreso ancora con PREDE E MAREE, singolo e video dallo sguardo dolente e contemporaneo, il trio marchigiano, sempre con la produzione di FRANKIE WAH dei LITTLE PIECES OF MARMELADE, questa volta si rifugia sul personale. Ma sempre in modo da lasciare il segno.

“Sacrosanta” viene dal profondo. È un brano per dire cose mai dette prima. È una canzone che nasce come dedica ai propri genitori (per chi ha avuto l’immensa fortuna di avere gente capace di fare la madre o il padre). A volte non si è un granché come figli e noi giovani abbiamo sempre problemi di comunicazione, è per questo che abbiamo voluto usare come mezzo la musica per dire un immenso “grazie” a tutte le persone che ci sono sempre state vicino incondizionatamente. È un blues dei nostri tempi”.

Gli HAPNEA sono una band rock blues/soul proveniente dalla provincia di Macerata (Marche) formata da Paolo Tasso alla batteria/percussioni/synth, Lorenzo Cespi al basso e Gabriel Medina alla voce/chitarra elettrica.

Nel 2020 pubblicano per Homeless Records il loro primo ep HANGOVER & LOVE registrato all’Homeless Factory con la produzione di FRANKIE WAH (LITTLE PIECES OF MARMELADE).

Sono i vincitori dell’HOMELESS FEST 13 e sono entrati col loro singolo PANAMA nella classifica dei 30 migliori videoclip indipendenti italiani del 2021.