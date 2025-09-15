GIORGIO NIELOUD: ascolta in anteprima il singolo “Ladri di pollo”

«”Ladri di pollo” racconta una storia del quartiere di San Salvario a Torino. I protagonisti sono anti-eroi, perdenti ma rivoluzionari, sconfitti perchè folli – ma chi ruba da mangiare sta sempre dalla parte dei buoni. Per raccontare una storia di strada Nieloud e Giay hanno scelto le cavalcate della drum’n’bass, grazie al piccolo e squillante rullante del batterista Stefano Prezzi.

Per la registrazione di questa base i due hanno ascoltato molti brani italiani da inizio millennio: Subsonica, 99 Posse, Daniele Silvestri.»

Giorgio Nieloud è un cantautore torinese. Scrive, compone, canta e suona dal vivo più o meno da sempre, con un orecchio sempre in ascolto, dai Beatles a Daniele Silvestri. Il suo primo album da solista viaggia su generi diversi, ma che siano bossanova, drum’n’bass o ballad, le sue canzoni raccontano storie semplici ma reali, che arrivano da istanti vissuti o pezzi di vita osservati.

La priorità rimane quella di suonare, di creare melodie sempre nuove, di stupire armonicamente o di commuovere con la semplicità.