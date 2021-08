FATBOY SLIM lancia la serie speciale “Everybody Loves A Mixtape”

Il leggendario DJ e produttore britannico Fatboy Slim (AKA Norman Cook) ha lanciato la sua serie speciale di mixtape in 12 parti, “Everybody Loves A Mixtape”, su Apple Music.

Il primo volume intitolato “Welcome Home” ha debuttato venerdì 13 agosto e un nuovo mix a tema verrà pubblicato ogni venerdì alle 06:00, in vista del suo tanto atteso tour “We’ve Come A Long Long Way Together” che prenderà il via giovedì 4 novembre a Cardiff.

Ogni settimana, gli ascoltatori possono aspettarsi mix dai temi più diversi tra cui Party Re-Edits, Ibiza e Disco, oltre a tanti altri ancora da rivelare. Dopo aver trascorso decenni in prima linea nella scena dance britannica, Fatboy Slim ha realizzato nel 2020 “Kitchen Raving”, mixtape settimanali pensati in occasione del lockdown, e in questa serie appositamente curata offre ancora una volta agli ascoltatori l’opportunità di godersi la “Fatboy Slim experience” dalla comodità delle proprie case.