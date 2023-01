E’ morto JEFF BECK, il chitarrista aveva 79 anni

E’ morto Jeff Beck (Sutton, 24 giugno 1944 – 11 gennaio 2023): il chitarrista e cantante aveva 79 anni.

A darne l’annuncio è la famiglia, tramite il profilo ufficiale del chitarrista: A nome della sua famiglia, è con profonda e profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di Jeff Beck. Dopo aver contratto improvvisamente la meningite batterica, è morto serenamente ieri. La sua famiglia chiede privacy mentre elaborano questa tremenda perdita.

Jeff Beck è stato uno dei chitarristi rock più influenti degli anni sessanta e settanta, nonché fra i più importanti per l’evoluzione della chitarra moderna, entrando a far parte nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2009.

Nel 1965 fu reclutato dagli Yardbirds, uno dei primi gruppi rock del Regno Unito: la band è anche nota per aver dato inizio alla carriera di tre tra i più grandi chitarristi della storia del rock, Eric Clapton, Jimmy Page e, appunto, Jeff Beck.

La scorsa estate era stato protagonista di 4 concerti in Italia, dal vivo a Cattolica, Perugia, Gardone Riviera e Pordenone, con Johnny Depp in veste di chitarrista della sua band.

Foto di Davide Merli / Andrea Ripamonti

