WILD NOTHING: esce il 27 ottobre il nuovo album “Hold”

Jack Tatum, ovvero WILD NOTHING, pubblicherà il nuovo album ‘Hold’ il 27 Ottobre per Captured Tracks. Ascolta il primo singolo dal sapore indie dance ‘Headlights On’ con il feat. dell’artista australiana Hatchie

Negli ultimi due anni Jack Tatum per i dischi del suo progetto solista Wild Nothing ha collaborato con giovani speranze della scena indipendente come i Japanese Breakfast e Molly Burch. Ora a cinque anni dal suo ultimo album torna con un singolo registrato con Hatchie e la notizia dell’atteso ritorno discografico per Captured Tracks.

“Il disco è pronto da molto tempo ormai e sono eccitato e preoccupato allo stesso tempo che finalmente veda la luce – racconta Jack “Wild Nothing” Tatum. È il mio primo disco da quando sono diventato padre e il primo autoprodotto dai tempi del mio esordio. Il nuovo lavoro affronta temi esistenziali ma non sempre si prende troppo sul serio. Non ha paura del pop ma, si spera, non ha nemmeno paura di essere strano. Si diverte, si rattrista, si sofferma nei momenti tranquilli e abbraccia quelli rumorosi. Sono io che faccio ciò che amo e mi sento grato per questo.”

“Il singolo registrato con Hatchie è stato catartico per me. Parla delle relazioni che raggiungono momento più fragile e di come cerchiamo di trovare anche la più piccola finestra aperta che possa riportarci a quella persona. E’ una traccia propulsiva e piena di speranza che vuole fungere da valvola di sfogo, ma la cupezza che ha ispirato la canzone rimane intatta.”