The NEW PORNOGRAPHERS: il nuovo album “Continue as a Guest” esce il 31 Marzo

I The NEW PORNOGRAPHERS pubblicheranno il nuovo album ‘Continue as a Guest’ il 31 Marzo per Merge.

I New Pornographers sono una delle più influenti band dell’universo indipendente nord americano, capaci grazie ad autori e musicisti del calibro di A.C. Newman, Neko Case e Dan “Destroyer” Bejar di scrivere alcuni dei dischi più autorevoli del movimento indie-rock degli ultimi venti anni.

Oggi che Dan Bejar ha lasciato il gruppo i The New Pornographers non si sono dati per vinti e grazie ad A.C. Newman hanno scritto due dei loro migliori album di sempre, mentre si preparano a pubblicare il primo disco per Merge.

A.C. Newman ha iniziato a lavorare su ‘Continue as a Guest’ a casa sua, a Woodstock, New York, dopo il lungo break preso in seguito alla fine del tour dell’ultimo album ‘In The Morse Code Of Brake Lights’.

Le dieci tracce del nuovo album sono state prodotte da A.C. stesso e registrate con la collaborazione di Neko Case, Kathryn Calder, John Collins, Todd Fancey e Joe Seiders, oltre ai contributi di Zach Djanikian al sassofono, del vecchio amico Dan Bejar e Sadie Dupuis degli Speedy Ortiz.

I The New Pornographers ad oggi hanno pubblicato otto album, incluso il loro ormai classico debutto ‘Mass Romantic’ del 2000.

L’ultimo album in studio ‘In The Morse Code Of Brake Lights’ ha debuttato al #2 della Billboard Alternative Chart, al #6 della Billboard Rock Chart e al #15 della Billboard Album Chart.