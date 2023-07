The BREEDERS: esce il 22 settembre “Last Splash (30th Anniversary Original Analog Edition)”

Album fondamentale degli anni ’90, Last Splash di The Breeders quest’anno compie 30 anni. Registrato dalla formazione “classica” composta da Kim Deal, Kelley Deal, Josephine Wiggs e Jim Macpherson, e contenente la celebre “Cannonball”, Last Splash è diventato immediatamente un classico dell’alt-rock raggiungendo lo status di disco di platino nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ed è stato inserito nella Top 100 dei dischi degli anni ’90 di Pitchfork.



Per celebrare questo anniversario, l’album è stato rimasterizzato dai nastri analogici originali che in precedenza si pensava fossero andati perduti. Un processo che ha portato alla luce anche due brani inediti, una scoperta che farà la gioia dei fan. Oggi The Breeders presentano una di una di queste canzoni, “Go Man Go“, insieme a un nuovissimo video diretto da Brandon Weaver degli Ironwing Studios.

Per festeggiare i 30 anni dell’album, la band sarà in tour a settembre per una serie di concerti speciali in cui eseguirà Last Splash per intero. In alcuni paesi si esibirà con i Belly (band formata da Tanya Donelly, fondatrice con Kim Deal di The Breeders), in altri con Screaming Females e Horsegirl.



Intitolata Last Splash (the 30th Anniversary Original Analog Edition), questa edizione speciale comprenderà due dischi in vinile 12″ a 45 giri, più un esclusivo disco 12″ inciso su un solo lato contenente due brani dimenticati delle sessioni originali di Last Splash: ‘Go Man Go’, un brano che Kim ha co-scritto con Black Francis, e ‘Divine Mascis’, una versione di ‘Divine Hammer’ in cui la voce principale è quella di J Mascis dei Dinosaur Jr.



Per questa edizione speciale l’iconica copertina originale del visionario designer Vaughan Oliver è stata reimmaginata dal suo partner di lunga data Chris Bigg.