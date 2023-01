PUSCIFER: in arrivo a marzo il remix album “Existential Reckoning: Re-Wired”

I PUSCIFER continuano la loro serie di remix con il nuovo “Existential Reckoning: Re-Wired”, in arrivo il 31 marzo 2023 su Puscifer Entertainment / Alchemy Recordings / BMG.

Disponibile il video di “A Singularity (Re-Imagined by Carina Round)“, diretto dallo stesso Maynard James Keenan.

Nel video riecheggia il sentimento della canzone, con il brano straziante offerto come omaggio al proprio cane, MiHo.

Il commento di Maynard: “Il 7 ottobre 2021 ho perso la mia musa. La piccola e micidiale MiHo ha perso la sua battaglia di due anni contro una pancreatite e una malattia renale. Pensavamo di averla persa alla fine del 2019, così sono andato nel panico e le ho scritto questa canzone. Eravamo sicuri che fosse finita. Ma siamo stati benedetti con una seconda possibilità e un po’ più di tempo. Raramente condivido cose come questa. È troppo doloroso. Ma questo non può essere tenuto nascosto. Come ho detto prima, si è nascosta nella maggior parte delle mie tracce vocali, dal 2005. Era dentro o vicino alla cabina di registrazione ogni volta che facevo un tracking. Il suo sospiro, i suoi abbai, il raffreddore e gli starnuti. Il suo collare tintinnante. I suoi giocattoli cigolanti. “

Il commento di Carina Round in merito al remix di “A Singularity“: “La voce di Maynard per questa canzone è sinonimo un inno doloroso. Volevo che la voce principale, il basso e la batteria fossero ancore in un mare di caos giubilante. Una sorta di cacofonia controllata. Familiare ma un po’ snervante. Trombe e sassofoni alla fine si muovono tutti insieme ma in qualche modo così sciolti, si disperdono in schiuma e poi tornano insieme in un’onda armoniosa e poi si staccano di nuovo, come una cascata.”

“Existential Reckoning: Re-Wired” offre una reinterpretazione traccia per traccia delle 12 canzoni di “Existential Reckoning“, album dei Puscifer pubblicato nel 2020 con l’attuale formazione accompagnata da Greg Edwards (Failure, Autolux) e Gunnar Olsen. La squadra vincitrice dell’Academy Award di Trent Reznor e Atticus Ross affronta “Apocalyptical” (Reznor ha un credito di co-writing con Maynard James Keenan e Mitchell nella canzone dei Puscifer del 2009, “Potions”), Phantogram rinnova “Postulous,” Il batterista Sarah Jones e Jordan Fish dei Bring Me The Horizon rimaneggiano “Theorem”, Troy Van Leeuwen (Queens of The Stone Age, A Perfect Circle/Failure) collabora con Tony Hajjar per “Grey Area” mentre Justin Chancellor unisce le forze con Scott Kirkland dei The Crystal Method per “UPGrade”. Presenti anche Juliette Commagere, presente già su “Conditions Of My Parole”, il tastierista Alessandro Cortini (Nine Inch Nails) e Daniel P. Carter BBC 1.

Photo credit: Travis Shinn