PHOENIX: esce il 4 novembre il nuovo album “Alpha Zulu”

L’acclamata band francese PHOENIX vincitrice di un Grammy annuncia oggi il nuovo album “ALPHA ZULU” in uscita il 4 novembre 2022 via Loyaute/Glassnote Records.

Prodotto dalla band stessa e registrato al Musée des Arts Décoratifs di Parigi, che si trova al Palais du Louvre, “ALPHA ZULU” è tutto ciò che i Phoenix sanno fare al meglio: melodie accattivanti e disinvolte accompagnate da una produzione sempre innovativa, che hanno dato vita a ciò che è destinato a diventare uno degli album del 2022.

In effetti “ALPHA ZULU” – il primo album della band dopo l’acclamato disco del 2017 “Ti Amo” – ci ricorda immediatamente ciò che ha reso i Phoenix una delle band più amate degli ultimi due decenni, un’ulteriore testimonianza della duratura influenza che la band ha avuto, e continua ad avere, sulla cultura pop.

Ad accompagnare l’annuncio del disco, la pubblicazione di un nuovo brano e del relativo video, dal titolo “Tonight” un duetto con Ezra Koenig dei Vampire Weekend. Il risultato è semplicemente sublime. Il video, diretto da Oscar Boyson, è stato girato a Tokyo e Parigi (in parte nello studio della band al Musée des Arts Décoratifs), con Ezra e i Phoenix che si trovano in luoghi simili ma in parti del mondo completamente diverse.

Lavorare al Musée ha in un certo senso portato i Phoenix al punto di partenza.

Da ragazzini cresciuti a Versailles, si erano ribellati all’opprimente classicismo francese intorno a cui erano cresciuti: l’idea che la cultura appartenesse a un museo. Eppure, ecco quattro dei più importanti ambasciatori culturali di Francia, che fanno il loro prossimo lavoro in uno spazio del genere. E la cosa ha funzionato perfettamente: lontano dalle mostre al Musée des Arts Décoratifs, il loro studio è diventato uno spazio di contenimento per un miscuglio di opere: Dalí accanto a pezzi medievali e sculture di Lalanne.“The backstage of the museum is like a mashup,” ha detto Deck “It’s very pop in a way – like how we make music.”.

I PHOENIX sono anche entusiasti di annunciare un tour mondiale previsto per questo autunno. Un’esperienza, il live della band, assolutamente da non perdere: un’esplosione di pura energia e colori sostenuta da una produzione eccelsa di livello superiore, portando live i cavalli di battaglia del loro repertorio e i nuovi brani in arrivo.

Il tour farà tappa anche in Italia, il 18 novembre, all’Alcatraz di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3NsOHNi

