Night Ocean, il nuovo singolo Ulysses: la musica e’ ricerca della storia perduta da tramandare.

In Italia è difficile emergere, quasi in ogni campo ormai, ed è ancora più difficile quando si parla di arte, di cultura, quando si parla di fare musica, musica con la m maiuscola. I gruppi che hanno qualcosa in più, che trascinano con sé un bagaglio culturale da far conoscere e da proporre nei loro testi e nelle loro musiche se non hanno quel colpo di fortuna ( perché serve anche quella, tanta) è difficile che riescano ad emergere. Poi ci sono gruppi come i Night Ocean, che emergono e riemergono. E ripartono, dalla loro storia, dalle loro radici, dalla loro terra, dalle figure che hanno dato un’impronta importante affinché questa terra dimenticata dagli uomini ma non dagli dei, venisse fuori con tutta la sua storia e la sua bellezza. No, non sono inglesi, né americani, né provengono dalla Berlino che ha sempre dato spazio a questo genere di musica.

I Night Ocean nascono dalla voce di Giuseppe Ierise e dalle chitarre di Bruno Guarascio. I due fondatori nascono dal mare, in tutti i sensi, precisamente dal Mar Ionio, da Cirò Marina, da quell’antica Krimisa, la terra che per i greci è stata oro e che ha visto quel mare protagonista degli eroi, dei vincenti, dei naviganti e di chi ha osservato tutto per poi custodirlo.

Ed è il navigatore per eccellenza, Ulisse, Re di Itaca , che è sinonimo non sono del viaggio fisico ma anche del viaggio dentro sé stessi, che raccoglie in sé la forza e la debolezza dell’uomo, che dà il titolo al nuovo singolo dei Night Ocean, che vedono alla voce Giuseppe Ierise, alle chitarre Bruno Guarascio, al basso Michele Pirozzi (produttore del brano) e alla batteria la presenza corposa di Adam Janzi (componente dei Vola, gruppo danese progressive metal).

Ulysses per la precisione non è un brano metal (diciamo che le sfere musicali si aggirano intorno ai Deftones e Tool) e presenta la voce graffiante ma mai inopportuna di Giuseppe Ierise, che esprime insofferenza per qualcosa che vorrebbe combattere, dentro e fuori, ma di cui ancora forse non possiede le armi per farlo. La sua voce si aggrappa con tutta la forza possibile ad un testo che evoca immagini di un’inquietudine non troppo lontana, di un mare che accoglie ma che può anche inghiottire, di una storia che sembra andare a fondo, (perché nessuno la tramanda più e la riconosce) come a fondo sono andate le navi del passato ma anche purtroppo presente.

Le chitarre di Bruno Guarascio come il suono delle sirene che illudono, che graffiano, che possono cambiare la corrente. Il basso del napoletano Michele Pirozzi accompagna verso le profondità, il buio, l’oscuro, gli abissi dello Ionio fino in fondo, fino a non trovare più luce. Ma si riemerge grazie alla ritmica, alla possente batteria di Adam Janzi, che restituisce il suono della risalita verso una storia che gli appartiene, e appartiene a tutti.

Il video che presenta il brano è diretto da Bruno Guarascio ed è stato girato sulle spiagge della cittadina calabrese e vede la presenza luminare e illuminata di un artista figlio di questa terra, scomparso da poco, il Maestro Elio Malena (per farvi capire la statua sul lungomare di Crotone di Rino Gaetano è opera sua) al quale non solo viene assegnata la figura di colui che pur navigando con la sua arte non ha mai ascoltato sirene ed è sempre rimasto nella sua terra, per la sua terra per tramandare, ma è un omaggio ed è anche un monito per le nuove generazioni che crescono lì perché non dimentichino la figura dei Maestri, del Maestro in ogni campo, perché non dimentichino la figura di una guida che ha fatto della propria arte un mezzo affinché le nuove generazioni non si trovino solo a sprofondare ma anche ad emergere attraverso l’arte.

Così come fanno i Night Ocean, nel loro Ulysses, riemergendo attraverso la storia della loro terra e riprendendo a pieno il concetto dell’esistenza che fu di Omero “Così hanno decretato gli dèi. Che, nel perdersi, ciascuno possa ritrovare sé stesso“.