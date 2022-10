NIC CESTER: ascolta il nuovo singolo “Did I Just Fall In Love”

Nic Cester il poliedrico artista solista, frontman dei Jet e autore di libri per bambini, pubblica oggi il nuovo singolo Did I Just Fall In Love, la sua prima uscita da solista del 2022, brano scritto insieme al suo amico Nick Hodgson dei Kaiser Chiefs.

Did I Just Fall In Love è una naturale evoluzione dello stile dell’album solista di Nic Sugar Rush, che porta elementi funk, disco e alt-pop in una canzone che richiama Tame Impala, MGMT e Wild Cherry. Se al primo ascolto si potrebbe pensare che sia un testo che esalta l’espodere della passione, in realtà proviene da un sentimento molto più personale: i due artisti che aspettano la nascita dei loro figli.

“Questa canzone è stata scritta insieme a Nick Hodgson dei Kaiser Chiefs.” racconta Nic “Entrambi avevamo appena scoperto che stavamo per diventare genitori per la prima volta, quindi è una canzone d’amore per le nostre (all’epoca) figlie che stavano per nascere. Nick ha avuto l’idea per il testo del ritornello dopo aver visto per la prima volta la foto dell’ecografia.”

I temi familiari della canzone vengono completamente ribaltati passando ad un racconto in pieno stile Halloween per il video ufficiale della canzone. Un mostro fluorescente in stile Frankenstein è affascinato da una donna che vede in TV e si libera dalle sue catene per trovarla. I due sono uniti in questa romcom horror di Halloween, ma la situazione diventa presto infinitamente più bizzarra di quanto si potesse prevedere. Il video è stato diretto da Alexander Orlando Smith (Manic Street Preachers, Peaches).

Did I Just Fall In Love aggiunge un’altra nuova dimensione al variegato catalogo musicale di Nic. Si è fatto notare per la prima volta con Jet, i cui tre album certificati Platinum hanno ottenuto un enorme seguito internazionale. Il suo album di debutto da solista Sugar Rush lo ha visto esplorare un mix di R&B vecchia scuola, funk e influenze hip-hop, mentre il progetto Skipping Girl dell’anno scorso ha combinato un libro per bambini e un album, entrambi ispirati dalla sua infanzia a Melbourne. Ora residente in Italia, Nic è anche un membro del collettivo rock ‘n’ roll The Jaded Hearts Club insieme a Matt Bellamy, Graham Coxon, Miles Kane, Jamie Davis e Sean Payne.

Foto di Roberto Finizio