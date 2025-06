JET in apertura ai THE BLACK KEYS e Nic Cester in SOLO a La Prima Estate

Dopo il grande successo del tour nordamericano che li ha visti protagonisti tra maggio e giugno in 14 date tra Canada e negli Stati Uniti, i JET arrivano in Italia per due appuntamenti imperdibili in apertura ai The Black Keys, a conferma della loro forza live e dell’internazionalità del progetto.

15 luglio – Vicenza, AMA Music Festival – support THE BLACK KEYS

16 luglio – Roma, Rock in Roma – support THE BLACK KEYS

Due date fondamentali che li vedranno condividere il palco con una delle rock band più influenti degli ultimi decenni, i The Black Keys, e che confermano ancora una volta la caratura internazionale dei JET, band icona del rock australiano che ha segnato una generazione con l’album Get Born.

Sul palco, i JET sono pura energia: riff taglienti, ritmi incalzanti e una potenza sonora che ha infiammato i palchi d’oltreoceano nelle ultime settimane, conquistando nuove platee e confermando lo status della band come una delle migliori realtà live in circolazione. Le due date in apertura ai Black Keys fanno parte di un tour europeo che li porterà sui palchi di Festival come il Mad Cool di Madrid prima di suonare al Corona Festival di Città del Messico, uno dei festival musicali più importanti del Messico e dell’America Latina



Ma non è tutto: prima di questi due appuntamenti, Nic Cester, frontman dei JET, sarà protagonista di un live IN SOLO il 22 giugno al festival La Prima Estate (Lido di Camaiore), dove porterà sul palco la sua anima più soul e raffinata eseguendo alcuni brani del suo primo disco solista Sugar Rush del 2017, l’album ha segnato l’inizio della profonda connessione di Cester con l’Italia, rivelando un lato più introspettivo e sofisticato del musicista australiano.

“We’ve done some heavy touring this year all over the world and the final leg will be in Europe this summer with the final shows being in Italy. Couldn’t think of a better way to finish”, ha affermato Nic Cester.

A suggellare questo momento speciale, il 20 di giugno arriva in radio “Un’Avventura”, la straordinaria reinterpretazione del celebre brano di Lucio Battisti, nella versione cantata insieme a Wilson Pickett al Festival di Sanremo del 1969. La versione proposta da Cester si ispira all’arrangiamento in stile Wilson Pickett, in un omaggio vibrante alla soul music americana e alla grande tradizione melodica italiana.

Nic Cester ha così commentato la sua scelta: “I saw a video of Wilson Pickett performing Un’Avventura at San Remo in 1968. Half Italian and half English, I guess it just spoke to me.”

La scelta del brano non è casuale: Nic Cester ha un fortissimo legame personale con l’Italia, paese in cui ha vissuto per diversi anni. Una connessione profonda che si riflette anche nei suoi progetti solisti e nelle sue collaborazioni con artisti italiani, e che trova piena espressione proprio nella sua lettura appassionata e rispettosa di “Un’avventura”.



EU TOUR

22/06/2025 – Nic Cester SOLO SHOW – LA PRIMA ESTATE FESTIVAL, Lido di Camaiore

11/07/2025 – MAD COOL FESTIVAL, Madrid. Spagna

12/07/2025 – NOS ALIVE FESTIVAL, Lisbona. Portogallo

15/07/2025 – AMA Festival, Vicenza – support BLACK KEYS

16/07/2025 – ROCK IN ROMA, Roma – support BLACK KEYS

18/07/2025 – ROCKLAND FESTIVAL, La Rioja. Spagna