METALLICA: è uscito il nuovo singolo “Screaming Suicide”

I Metallica hanno svelato un nuovo intenso scorcio di 72 Seasons, il loro 12° album in studio, con la pubblicazione a sorpresa oggi del brano e video di “Screaming Suicide“. Tratta dell’album in uscita il 14 aprile, la traccia “Screaming Suicide” è ora disponibile in streaming e in download, e con il pre-order dell’album ed è accompagnata dal video ufficiale diretto da Tim Saccenti.

“Screaming Suicide affronta la parola tabù del suicidio”, afferma James Hetfield. “L’intenzione è quella di comunicare l’oscurità che sentiamo dentro di noi. È ridicolo pensare di dover negare di avere questi pensieri. Credo che la maggior parte delle persone, prima o poi, ci abbia pensato. Affrontarlo significa parlare del non detto. Se è un’esperienza umana, dovremmo poterne parlare. Non siete soli”.

“Screaming Suicide” fa seguito “Lux Æterna“ – il primo singolo e video tratto dall’album disponibile dal 28 novembre, lo stesso giorno in cui è stato annunciata l’uscita del loro nuovo lavoro.

72 Seasons sarà pubblicato il 14 aprile dalla Blackened Recordings dei Metallica. Prodotto da Greg Fidelman con Hetfield e Ulrich, con oltre 77 minuti di durata, 72 Seasons, con 12 tracce, è il primo album di inediti dei Metallica dopo Hardwired…To Self-Destruct del 2016. L’album sarà pubblicato in formati che includono il doppio LP in vinile nero, edizioni limitate, CD e in versione digitale.