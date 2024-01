MARK KNOPFLER: esce il 12 Aprile il nuovo album “One Deep River”

Mark Knopfler pubblicherà il prossimo 12 Aprile il suo decimo album solista con la sua etichetta British Grove via EMI. Intitolato One Deep River, il progetto contiene 12 nuove ed eleganti tracce di Knopfler, dove il suo caldo tono di voce, le sue liriche poetiche e la sua chitarra sono fortemente presenti ma mai fuori posto e come sempre abbaglianti.

È fuori ora il primo singolo estratto dall’album Ahead Of The Game, una storia malinconica, forse autobiografica, che narra di un cantautore che lotta per sfondare, raccontata su un classico riff tipicamente Knopfleresco.

La title track One Deep River riflette il profondo legame affettivo di Knopfler nei confronti del fiume che attraversa la sua città natale Newcastle. “L’attraversamento del Tyne è sempre nei tuoi pensieri,” dice. “Lo facevi da bambino è la sensazione è rimasta la stessa ogni volta che lo fai. Quando lasci la città o quando torni questo elemento si collega sempre alla tua infanzia, e il suo potere non se ne va.”

One Deep River offre un flusso ininterrotto di futuri classici di Knopfler, caratterizzati dai consueti testi colti e le raffinate tessiture chitarristiche. Essi attingono ad un vissuto di influenze che attraversano i generi del blues, del folk, del rock e oltre, rivelando come sempre il loro fascino con grazia e profondità.

One Deep River è stato prodotto da Knopfler assieme al suo collaboratore di lunga data Guy Fletcher e registrato nei British Grove Studios di Londra. L’album sarà disponibile su CD, 2CD deluxe, doppio LP nero e colorato e in un box limited edition che includerà l’album su CD e vinile, 5 tracce bonus su CD e 4 su vinile, una litografia di Mark assieme alle chitarre suonate nel disco, un set di plettri e un distintivo smaltato. Il box deluxe sarà disponibile in esclusiva sullo shop di Universal Music Italia, il doppio LP colorato in esclusiva su Discoteca Laziale.



