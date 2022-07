LACUNA COIL: esce il 14 ottobre “Comalies XX”, guarda il video di “Tightrope XX”

Gli italiani LACUNA COIL annunciano la pubblicazione di “Comalies XX”! Non si tratta esclusivamente di una ri-registrazione ma un’intera nuova versione decostruita e rifatta da zero del terzo album “Comalies”, originariamente pubblicato nel 2002.

Ora, 20 anni dopo, questo classico prende nuovamente vita, in una nuova veste. Prodotto dal bassista Marco Coti Zelati e mixato da Marco Barusso “Comalies XX” uscirà il 14 ottobre 2022 su Century Media Records nei formati Ltd. Deluxe 2CD Artbook, 2CD Jewelcase, Ltd. Gatefold 2LP+2CD & LP-Booklet e in digitale, contenente entrambe le versioni.

Il commento della band: “Benvenuti a ‘Comalies XX’, il nostro nuovo disco. Per celebrare il ventesimo anniversario di ‘Comalies’ abbiamo ritenuto che questo album speciale meritasse qualcosa di più di una semplice rimasterizzazione. Non gli abbiamo solo dato un nuovo vestito, abbiamo costruito un nuovo scheletro e gli abbiamo dato una nuova pelle e nuova vita. ‘Comalies XX’ è vivo e cammina da solo, questo non è un remake o un reboot, è ‘Comalies’ sotto steroidi! . ‘Tight Rope XX’ e il suo video sono solo un assaggio di ciò che sta per arrivare, non potremmo essere più orgogliosi!”

“Comalies XX” sarà eseguito integralmente dal vivo il 15 ottobre 2022 presso il Fabrique di Milano, un evento speciale per la celebrazione del disco.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/lacunacoil22

LACUNA COIL line-up:

Cristina Scabbia – Vocals

Andrea Ferro – Vocals

Marco Coti Zelati – Bass guitar, Guitars, Keys & Synths

Diego Cavallotti – Guitars

Richard Meiz – Drums

Photo credit: CUNENE