I KEANE festeggiano 20 anni dell’album d’esordio “Hopes and Fears”

I Keane annunciano la pubblicazione il 10 maggio di una versione speciale rimasterizzata di Hopes and Fears, senza dubbio uno dei migliori album di debutto di sempre, esattamente 20 anni dopo l’uscita.

Anche quest’anno la band si metterà in viaggio per intraprendere un tour mondiale. Le date nel Regno Unito e in Irlanda includono due spettacoli speciali alla O2 Arena di Londra il 10 e 11 maggio.

Questa pubblicazione celebrativa per il 20° anniversario, è una versione speciale dell’album originale rimasterizzata da Frank Arkwright agli Abbey Road Studios e contiene B-Sides, demo e rarità inedite. I mix 5.1 Dolby Atmos sono stati realizzati da David Kosten.

FORMATI:

– 1 LP vinile colorato (Galaxy Effect) – (Album originale rimasterizzato)

– 2LP vinile colorato (Album originale rimasterizzato + B-Sides e Rarità)

– 3CD (Album originale rimasterizzato + B-Sides e Rarità + Demo)

– Box Set Deluxe Limited Edition Questo Formato Deluxe è un’esclusiva dello shop Universal Music contenente:

– il triplo CD che include l’album rimasterizzato, demo inedite, B-Sides e Rarities, oltre a nuove note di copertina

– un esclusivo singolo in vinile da 7″ della nuovissima traccia Love Actually e una versione demo inedita

– un taccuino “Hopes and Fears”

– 2 nuove cartoline (una delle quali autografata)

– un “print frame”

– una replica di un biglietto commemorativo numerato

– un poster della band inedito

– Digitale (Audio disponibile su tutte le piattaforme streaming)

“Hopes and Fears” è uno degli album più venduti nella storia del Regno Unito, con oltre 2,5 milioni di copie in UK nel primo anno di pubblicazione e un milione negli Stati Uniti anche grazie al singolo “Somewhere Only We Know”. Nel Regno Unito è stato certificato 9 volte disco di platino e ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo.

I Keane emersero insieme a Snow Patrol, Scissor Sisters, Killers e Coldplay, una nuova ondata di band che introdusse un’inedita forma di musica: furono i primi a creare arrangiamenti con un suono basato soprattutto sull’uso delle tastiere, con l’obiettivo di aumentare la spinta emotiva delle loro canzoni. “Everybody’s Changing”, tratto da “Hopes and Fears”, è poi diventato uno dei brani preferiti dai fan e una top five hit delle classifiche britanniche.

Nel 2004 i Keane erano gli artisti britannici con maggiori vendite nel Regno Unito. L’anno successivo vinsero due BRIT Awards: il miglior album britannico per “Hopes and Fears” e il premio British Breakthrough act votato dagli ascoltatori di Radio 1.

“Somewhere Only We Know” è stata recentemente riscoperta su Tik Tok, diventando virale in Asia, accendendo la scintilla per una vera e propria rinascita mondiale. Il brano attualmente vanta oltre due milioni di stream Spotify al giorno e negli ultimi 12 mesi è diventato il singolo più venduto della Island Records. In totale ha raggiunto oltre un miliardo di streaming.

Il tour del prossimo anno celebrerà i Keane, partendo dal loro debutto con “Hopes and Fears” fino all’album in studio del 2019 “Cause and Effect”.

Il cantante Tom Chaplin ha dichiarato: “Ricordo che stavo accanto a quel fantastico vecchio mixer degli Heliocentric Studios dove abbiamo realizzato Hopes and Fears, ascoltando uno dei primi mix di Somewhere Only We Know. Avevo la sensazione che avremmo inventato qualcosa che avesse un tocco di magia in più. Fare musica è spesso un processo pieno di dubbi… ma in questa occasione c’era qualcosa di innegabile in ciò che avevamo creato. Chiaramente molte persone hanno provato la stessa sensazione quando è uscito l’album!”

Il membro fondatore della band e cantautore Tim Rice-Oxley ha dichiarato: “Quando penso a queste canzoni, immagino ancora noi che le suoniamo in piccole stanze nei pub di tutto il Regno Unito. Ricordo quanto fosse emozionante vedere la folla iniziare a crescere. Quelle canzoni ci hanno aperto la porta verso un’altra dimensione; tutto quello che è successo nella nostra vita da allora è nato da quel momento. È un privilegio incredibile per noi che le persone stiano ancora ascoltando la nostra musica dopo tutto questo tempo”.

Lo stesso giorno dell’uscita del cofanetto, la band si esibirà live per il primo dei due spettacoli alla London 02 Arena; la data fa parte di un tour mondiale che avrà inizio il 1° aprile a Città del Messico prima di raggiungere l’Europa e il Regno Unito. Il tour negli Stati Uniti a settembre includerà concerti al Greek Theatre di Los Angeles, al Ryman Auditorium di Nashville e al Radio City Music Hall di New York. A breve saranno annunciate altre date.