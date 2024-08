I KARATE esce il 18 Ottobre “Make It Fit”, il primo album in 20 anni

Nati a Boston nel 1993, i Karate hanno pubblicato sei album in studio, due EP, numerosi singoli e split 7” tra il 1994 e il 2005. Dalle radici punk-hardcore, la band si è avventurata virando verso il jazz-rock, il post-rock e lo slowcore, divenendo una delle formazioni di punta della scena indipendente americana.

Nel corso degli anni gli album dei Karate sono andati esauriti e diventati introvabili, tanto che nel 2020 il Chicago Reader ha dedicato un articolo al costo raggiunto dai loro introvabili album.

Nel 2022 i Karate si sono prima riuniti per alcune date live e poi hanno ristampato con Numero Group l’intera discografia su vinile e lussuosi box-set cd, mentre ora hanno annunciato l’uscita dell’atteso nuovo capitolo della loro carriera, appunto ‘Make It Fit’. Si tratta del primo nuovo album del trio post-rock-emo in venti anni.

Direttamente dalla geniale mente di Geoff Farina arrivano 10 nuovi capitoli dell’infinita storia dei Karate. ‘Make It Fit’ racchiude il meglio del lirismo e del sound della band di Boston, capace di spaziare da Wes Montgomery ai Fugazi.



I Karate saranno presto in tour nei maggiori festival americani e in seguito in Europa per poche e selezionate date live in Islanda, Belgio e Regno Unito.