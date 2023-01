FEVER RAY: esce il 10 marzo il nuovo album “Radical Romantics”

Oggi Fever Ray (they/them) condivide il singolo “Kandy”, il terzo estratto dal nuovo album Radical Romantics, in uscita il 10 Marzo su Rabid Records.

Il nuovo singolo segue “What They Call Us” e “Carbon Dioxide, ed è stato co-prodotto da Fever Ray, Karin Dreijer, e suo fratello e altra metà dei The Knife, Olof Dreijer. Questa è una delle quattro tracce di Radical Romantics che Olof ha co-prodotto e co-scritto, ed è la prima volta che i fratelli lavorano insieme in otto anni.

Olof commenta così “Kandy”: “Ho cercato di sintonizzarmi il più possibile sulle vibrazioni di Fever Ray e ho provato molti stili diversi, o vestiti, come dico di solito quando parlo di produzione musicale. Ma alla fine abbiamo tirato fuori lo stesso sintetizzatore, l’SH101, usato per il brano dei The Knife, ‘The Captain’, e ha funzionato!”.

Il video di accompagnamento, diretto dal collaboratore di lunga data Martin Falck, riunisce Karin e Olof sul palco in un omaggio all’ormai iconico video di “Pass This On” dei The Knife, diretto da Johan Renck.

Radical Romantics, il primo nuovo album dopo Plunge del 2017, “esplora con attenzione i temi dell’amore e del sesso, ma attraverso la lente unica di Dreijer”. E’ il racconto della sua lotta con l’amore, o per essere precisi, il mito dell’amore.

Fever Ray ha iniziato a lavorare a Radical Romantics nell’autunno del 2019 negli studi di Stoccolma costruiti con il fratello e membro dei The Knife, Olof Dreijer, che alla fine si è unito per lavorare all’album.

Tra gli altri co-produttori e interpreti figurano il duo composto da Trent Reznor e Atticus Ross (Nine Inch Nails), l’artista sperimentale e produttore Vessel, la DJ e produttrice portoghese Nídia, Johannes Berglund, il progetto Aasthma di Peder Mannerfelt e Pär Grindvik.

Fever Ray e Olof Dreijer sul set di “Kandy”, photo credit – Nina Andersson