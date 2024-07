EMINEM: esce il 12 luglio il nuovo album “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”

Eminem ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”, in uscita in tutto il mondo il 12 luglio.

L’album arriva accompagnato da un folle trailer cupo, dark e “demoniaco”, nella tradizione del miglior film horror, pur con la solita ironia, vero marchio di fabbrica dell’artista.

L’attesissimo disco è anticipato da un nuovo singolo “TOBEY” con Babytron e Big Sean in uscita oggi su tutte le piattaforme digitali. L’artista ha postato sui social un teaser trailer della clip della canzone, diretta da Cole Bennett, e disponibile su VEVO/YouTube dal 5 luglio.

Nel mentre, il primo singolo singolo “Houdini” continua ad essere tra i brani più ascoltati al mondo e presente in tutte le classifiche globali. In Inghilterra è già il singolo più venduto dell’anno in classifica, dove ha debuttato direttamente alla #1, configurandosi come il primo singolo solista di Eminem ad andare alla prima posizione dai tempi di “Like Toy Soldiers” 19 anni fa. Il brano è andato alla #1 posizione nelle classifiche in Australia, Austria, Germania, Islanda, Lettonia, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Svizzera, UK e top10 in Canada e Stati Uniti.

In Italia “Houdini” è tra i 20 brani più trasmessi in radio, mentre il videoclip ha ottenuto visualizzazioni record su YouTube: attualmente oltre 95 milioni, dopo aver segnato il miglior debutto sulla piattaforma per un video rap nel 2024.

Una carriera senza precedenti, l’MC migliore di sempre. Eminem continua ad influenzare intere generazioni di rapper da oltre venticinque anni. Dalle provocazioni degli esordi, passando per il film autobiografico “8 Mile” (2002) che è gli è valso il Premio Oscar (“Miglior Canzone originale” con “Lose Yourself”), EMINEM ha sempre riflettuto nella sua musica sulla propria psiche e quella americana, con lucidità e spietata ironia.

Vero nome Marshall Mathers, cresciuto da una famiglia operaia a Detroit, Eminem nasce nel 1972. Dopo diverse “battle” e “gare di rap” (come mostrato anche nella pellicola “8 Mile”), l’artista viene notato dall’allora CEO di Interscope Records, Jimmy Iovine e dal producer Dr. Dre, con cui nascerà una lunghissima collaborazione. I suoi primi album sono dei successi senza precedenti: “The Slim Shady LP” (1999) e “The Marshall Mathers LP” (2000) lo fanno diventare una delle più grandi star della musica mondiale di sempre. La politica e la società sono i temi che più ama esplorare, ma la sua musica non è solo denuncia sociale che scava a fondo nel cuore dell’America, ma è anche un urlo di sfogo, una forma di satira e di ribellione.

Sono seguiti poi gli album “The Eminem Show” (2002), “Encore” (2004), “Relapse” (2009), “Recovery”(2010) con l’indimenticabile hit “Love the Way You Lie” in collaborazione con Rihanna, “The Marshall Mathers LP 2” (2013), “Revival” (2017), “Kamikaze” (2018) e “Music To Be Murdered By” (2020). Il suo elenco di hit è sterminato: “The Real Slim Shady”, “Like Toy Soldiers”, “Stan” con Dido, “Without Me”, “Not Afraid”, “The Monster” con Rihanna e tante altre.

La testata americana Rolling Stone lo ha inserito “tra i 100 migliori artisti musicali di tutti i tempi” e tra “i 100 migliori autori di sempre”. Nella sua carriera ha vinto la cifra record di 15 Grammy Awards, 8 American Music Awards, 17 Billboard Music Awards e 1 Premio Oscar. A novembre 2022 è stato inserito nella “Rock and Roll Hall of Fame”. Con 11 album in studio pubblicati, Eminem è uno degli artisti che ha venduto di più nella storia della Musica con oltre 220 milioni di copie in tutto il mondo. Negli Stati Uniti ha ottenuto 50 dischi di Platino e 10 numeri uno in classifica con i suoi album.