DISTURBED: esce il 18 novembre il nuovo album “Divisive”

I Disturbed, rock band multi-platino, pubblicano il loro nuovo ed ottavo album in studio dal titolo “Divisive” venerdì 18 novembre 2022 su etichetta Reprise Records.

Su “Divisive” Draiman dice: “La guerra tribale di parte è ormai diventata parte integrante della nostra esistenza. È una grande battaglia tra cricche. L’idea dell’album è quella di essere una sorta di campanello d’allarme per tutti. La nostra società è diventata dipendente dall’offesa. La musica è la miglior cura a ciò che ci affligge. Se solo tutti la ascoltassero. Non c’è luogo migliore per dimenticare tutta questa merda che dove c’è musica dal vivo. Possiamo stare insieme e renderci conto che abbiamo più cose in comune che no. Cerchiamo di capire ciò che sta accadendo e facciamo un cambiamento in meglio”.

Donegan aggiunge: “A prescindere da tutto, dobbiamo fare fronte comune. Abbiamo sempre cercato di prendere argomenti negativi e di metterli in una luce positiva. Andando in tour in tutto il mondo, abbiamo visto il potere della musica come linguaggio universale per unire tutti i popoli. Possiamo ancora suonare canzoni che uniscono le persone, ed è una sensazione molto potente”.

“Unstoppable” inizia con un riff di chitarra da martello pneumatico, una batteria martellante e il caratteristico fraseggio vocale staccato della band, in sincronia con un ritmo pulsante. Questa raffica si schianta in un ritornello da stadio: “Non c’è scampo. Sono inarrestabile”. Il video del brano traduce , senza soluzione di continuità, questo frenetico inno in un’azione infuocata sullo schermo che si addice allo slancio incontenibile del brano.

Draiman aggiunge: “Unstoppable è sicuramente uno dei brani più pesanti dell’album. Il groove si trasforma in una bestia esplosiva. È davvero il brano della lotta”.

“In ogni album abbiamo sempre un grande inno rock “, ha commentatoDonegan. “Ci piace scrivere canzoni che diano forza e motivazione. Siamo appassionati di sport, e questo fa sicuramente parte di questo. Di sicuro è un brano che fara parlare”.

Divisive è un’opera hard rock meticolosa, martellante e potente. Nel corso dell’ultimo anno, il quartetto ha inciso queste dieci tracce con il produttore Drew Fulk [Motionless In White, Lil Peep, Highly Suspect] a Nashville, TN. Dopo che Donegan ha condiviso le idee iniziali con il resto del gruppo, la band si è messa al lavoro come mai prima d’ora con il groove come punto da cui partire. Il batterista Mike Wengren ha messo a punto alcuni dei ritmi più forti e audaci della loro carriera, scanditi dal basso incisivo di John Moyer. Insieme, i musicisti hanno recuperato la concentrazione e la passione della produzione dei primi anni, a cui hanno aggiunto un’impeccabile scrittura dei brani e un livello elevato di chimica musicale che poteva arrivare solo dopo anni di scrittura e tournée insieme.

Per la prima volta nella loro carriera i Disturbed hanno un ospite in un loro album. Nel brano “Don’t Tell Me” c’è un duetto con Ann Wilson. Nel frattempo, brani come “Bad Man” e “Divisive” si possono considerare tra il materiale più pesante della band fino ad ora e allo stesso tempo ci sono melodie di un altissimo livello in brani come “Won’t Back Down”.