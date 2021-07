DESCENDENTS: è uscito il nuovo album “9th & Walnut”

La leggendaria band punk dei Descendents annuncia il nuovo album 9th & Walnut, in uscita il 23 luglio su Epitaph Records.

Nel 2002 la band nella sua line up originale di 4 membri, composta dal bassista Tony Lombardo, il batterista Bill Stevenson, il chitarrista Frank Navetta (deceduto nel 2008) e il cantante Milo Aukerman, era finalmente entrata in studio per registrare i brani che ne avevano forgiato il sound, sin da subito in grado di ridefinire i confini di genere.



L’album, che prende il titolo dallo spazio di Long Beach in cui la band si riuniva per provare all’epoca, è una raccolta di 18 tracce che include i loro primissimi brani composti tra il 1977 e il 1980, tra cui i singoli dell’esordio “Ride The Wild” e “It’s A Hectic World” (qui per la prima volta cantati da Milo) e una cover in pieno stile Descendents di “Glad All Over” dei The Dave Clark Five.

“Baby Doncha Know” è la prima anticipazione del nuovo lavoro 9th & Walnut. “‘Baby Doncha Know’ è stata forse la quinta canzone che abbiamo imparato”, ricorda il batterista Bill Stevenson.

“Andavamo al 9th & Walnut tutti i weekend e passavamo le giornate a suonare. Ero sbalordito dal fatto che un ragazzo della mia età che frequentava la mia stessa scuola potesse scrivere dei pezzi così fighi. Frank sembrava più maturo della sua età. Ma non gli ho mai chiesto di chi o di cosa parlasse. Ero solo felice di essere lì con lui e Tony”.