I CALIBRO 35 presentano la colonna sonora della seconda stagione di BLANCA

I CALIBRO 35 – la band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva – annunciano oggi la release della COLONNA SONORA ORIGINALE DELLA SECONDA STAGIONE DI BLANCA, la serie tv prodotta da Lux Vide – società del Gruppo Fremantle – in collaborazione con Rai Fiction.



La soundtrack sarà disponibile, oltre che su tutte le piattaforme digitali da giovedì 5 ottobre, anche su supporto vinile dal 1 Dicembre a cura dell’etichetta milanese Record Kicks, che lo distribuirà in tutto il mondo. Il preordine del vinile è da oggi disponibile sul sito dell’etichetta (recordkicks.com) e su Bandcamp.



20 tracce anche per questa seconda stagione interamente composte dai CALIBRO 35, che ampliano ed esplorano ulteriormente l’universo sonoro di BLANCA: un lavoro imponente e corale, che ha impegnato tutti i componenti dei Calibro, dando modo alla band di sviluppare un vasto panorama sonoro.

I CALIBRO 35 raccontano così la sfida di trovarsi davanti alla seconda stagione di BLANCA:



“È la prima volta in cui ci confrontiamo con la realizzazione di un ‘season 2’ e abbiamo scoperto che il processo creativo può essere assai diverso. Per la prima stagione dovevamo costruire da zero un mondo sonoro e musicale coerente con l’idea che Jan (Michielini, regista e showrunner della serie) aveva in testa, difficile e stimolante come tutte le pagine bianche quando si inizia qualcosa ma anche totalmente libero da vincoli. Questa volta invece ci siamo trovati a dover rispettare qualcosa di esistente – seppur sempre fatto da noi – declinando questo mondo quando opportuno per descrivere le nuove storie oppure ampliandone i confini per far entrare nuovi personaggi, nuovi luoghi e nuove sensazioni”.



Le canzoni di BLANCA nascono in gran parte da esigenze narrative e di moodboard: raccontare ciò che la protagonista vive, descrivere il mondo in cui si muove e i sentimenti che la abitano, in costante confronto con le esigenze di regia, montaggio e sceneggiatura, in continuità con il lavoro svolto per la prima stagione ma sempre alla ricerca di nuovi territori musicali, uscendo dalla propria zona di comfort. Per necessità molto varie, che vanno dalla musica diegetica alla caratterizzazione dei personaggi, i CALIBRO 35 si sono avventurati in territori come la musica religiosa, la musica delle giostre di un luna park, la world music, il reggaeton e addirittura l’opera. Il tutto avendo ovviamente cura di calare queste influenze nel mondo di BLANCA creando collisioni musicali davvero inaspettate.