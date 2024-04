BILLIE EILISH: esce il 17 maggio il suo terzo album in studio “HIT ME HARD AND SOFT”

Billie Eilish ha annunciato l’uscita del suo attesissimo terzo album in studio, “HIT ME HARD AND SOFT” prevista per il 17 maggio in tutto il mondo (disponibile da ora per il pre-order).

Il nuovo album è il lavoro più coraggioso dell’artista finora, una raccolta tanto diversa quanto coesa di brani, un disco pensato per essere ascoltato nella sua interezza, dall’inizio alla fine. L’album fa esattamente ciò che il titolo suggerisce: colpisce duramente e dolcemente a livello di testi e di musiche, mescolando i generi e sfidando i trend mano a mano che ci si addentra nell’ascolto.

“HIT ME HARD AND SOFT” è un viaggio attraverso un mondo musicale vasto e ampio, che fa provare agli ascoltatori un’intera gamma di emozioni. È ciò che l’artista, vincitrice di 9 GRAMMY® e 2 Premi Oscar sa fare meglio e che la consacra come la cantautrice più emozionante del suo tempo.

“Sono così eccitata di aver annunciato il disco. Non ci saranno singoli prima. Voglio farvelo sentire tutto in una volta. Io e FINNEAS non potremmo essere più orgogliosi di questo album e non vediamo l’ora che tutti voi lo ascoltiate. Vi amiamo” – scrive Billie Eilish sui propri social media.

“HIT ME HARD AND SOFT” è stato scritto da Billie Eilish e dal fratello FINNEAS, suo fedele collaboratore, che ha anche prodotto il disco. L’album sarà disponibile da venerdì 17 maggio su tutte le piattaforme digitali. In accodo con la politica dell’artista di minimizzare gli sprechi e combattere il cambiamento climatico, i prodotti fisici saranno disponibili in varianti limitate, con la stessa tracklist e realizzati con materiali 100% riciclabili.