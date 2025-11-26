Connect with us

CRISTIANO DE ANDRÉ: vinci i biglietti per il concerto di Padova del 6 Dicembre 2025

CRISTIANO DE ANDRÉ sarà in concerto anche quest’inverno con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR TEATRALE”, il tour che lo porterà a esibirsi in tutta Italia con un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

Per partecipare al concorso e vincere uno dei 2 biglietti omaggio in palio compila il form qui sotto. I vincitori saranno contattati tramite email.

    DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ
    Sabato 6 Dicembre 2025 – Padova – Gran Teatro Geox

    Info > zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-pd-de-andre-canta-de-andre/
    Biglietti > https://ticketmaster.evyy.net/4GQJdG

    Il progetto “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010), “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023),  e i  vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio e dopo il tutto esaurito in ogni tappa del “De André canta De André Best of Tour Teatrale” e del “De André Canta De André Best Of Estate.

    Con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR TEATRALE” Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

    Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

    Queste le prossime date:

    1 dicembre al Teatro Regio di Parma

    3 dicembre al Teatro Colosseo di Torino SOLD OUT

    5 dicembre al Teatro di Varese di Varese

    6 dicembre al Teatro Geox di Padova

    7 dicembre al PalaUnicaldi Mantova

