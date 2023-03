I METALLICA: al cinema il 13 aprile per il Listening Party del nuovo album “72 Seasons”

I Metallica sono entusiasti di invitare i fan di tutto il mondo al Listening Party dedicato al loro dodicesimo album in studio, 72 Seasons. Per una sola notte, giovedì 13 aprile, sarà possibile ascoltare integralmente 72 Seasons con un suono immersivo travolgente, in esclusiva per il pubblico cinematografico di tutto il mondo: ogni nuova canzone sarà accompagnata da un video musicale e da un commento esclusivo della band.

Una serata indimenticabile per i fan che potranno vivere e ascoltare 72 Seasons per la prima volta alla vigilia dell’uscita del 14 aprile in un listening party esclusivo.

Ad anticipare la pubblicazione di 72 Seasons il nuovo album dei METALLICA in uscita il 14 aprile, arriva il nuovo singolo e video del brano “If Darkness Had a Son“, la traccia fa seguito a “Screaming Suicide” e al primo singolo “Lux Æterna”. 72 Seasons sarà pubblicato dalla Blackened Recordings dei Metallica.

Prodotto da Greg Fidelman con Hetfield e Ulrich, con oltre 77 minuti di durata, 72 Seasons, con 12 tracce, è il primo album di inediti dei Metallica dopo Hardwired…To Self-Destruct del 2016. L’album sarà pubblicato in formati che includono il doppio LP in vinile nero, edizioni limitate, CD e in versione digitale.

L’anteprima mondiale dedicata a 72 Seasons è il secondo grande evento cinematografico dopo quello del 2019 di “Metallica and San Francisco Symphony: S&M²” che ha documentato la reunion dei Metallica e della San Francisco Symphony per celebrare il 20° anniversario dei concerti e delle uscite originali S&M (Symphony & Metallica).

METALLICA – 72 Seasons Global Premiere

Abruzzo ChietiUCI Cinemas Chieti

AbruzzoMontesilvanoThe Space

AbruzzoRocca San GiovanniCiak City

Basilicata MateraUci Red Carpet

Calabria CatanzaroThe Space

CalabriaLamezia TermeThe Space

CalabriaReggio CalabriaLumiere

CalabriaZumpanoAndromeda River

Campania AfragolaHappy Maxicinema

CampaniaCasoriaUCI Cinemas Casoria Napoli

CampaniaMarcianiseUCI Cinepolis

CampaniaNapoliModernissimo

CampaniaNapoliThe Space

CampaniaNolaThe Space

CampaniaSalernoThe Space

Emilia Romagna BolognaMedica Palace

Emilia RomagnaBolognaThe Space

Emilia RomagnaCarpiSpace City

Emilia RomagnaCasalecchio Di RenoUCI Cinemas Meridiana Bologna

Emilia RomagnaCesenaAladdin

Emilia RomagnaCesenaEliseo Cesena

Emilia RomagnaFerraraUCI Cinemas Ferrara

Emilia RomagnaForlimpopoliCineflash

Emilia RomagnaParmaThe Space

Emilia RomagnaParmaThe Space Parma

Emilia RomagnaPiacenzaUCI Cinemas Piacenza

Emilia RomagnaReggio EmiliaUCI Cinemas Reggio Emilia

Emilia RomagnaRiminiLe Befane

Emilia RomagnaRimini SavignanoUCI Cinemas Romagna Rimini

Friuli Venezia Giulia Fiume VenetoUCI Cinemas Fiume Veneto Pordenone

Friuli Venezia GiuliaPradamanoThe Space Pradamano

Friuli Venezia GiuliaTriesteNazionale

Friuli Venezia GiuliaTriesteThe Space Trieste

Friuli Venezia GiuliaVillesseUci

Lazio FiumicinoUCI Cinemas Parco Leonardo Roma

LazioGuidoniaThe Space

LazioLatinaOxer

LazioRomaAndromeda

LazioRomaJolly

LazioRomaLux

LazioRomaOdeon

LazioRomaThe Space Moderno

LazioRomaThe Space Parco De Medici

LazioRomaUCI Cinemas Porta Di Roma Roma

LazioRomaUCI Cinemas RomaEst Roma

LazioRomaUci Luxe Maximo

Liguria GenovaThe Space

LiguriaGenovaUCI Cinemas Fiumara Genova

LiguriaLa SpeziaNuovo

Lombardia AssagoUCI Cinemas Milano Fiori Milano

LombardiaCerro MaggioreThe Space

LombardiaComoCinelandia

LombardiaCremonaSpaziocinema

LombardiaCurnoUCI Cinemas Curno Bergamo

LombardiaErbuscoArcadia Erbusco

LombardiaLissoneUCI Cinemas Lissone Milano

LombardiaMantovaCinecity

LombardiaMelzoArcadia Melzo

LombardiaMilanoArcobaleno Multisala

LombardiaMilanoCitylife Anteo

LombardiaMilanoDucale Multisala

LombardiaMilanoThe Space Odeon

LombardiaMilanoUCI Cinemas Bicocca Milano

LombardiaMilanoUCI Cinemas Certosa Milano

LombardiaMontano LucinoUCI Cinemas Como

LombardiaMontebello Della BattagliaThe Space

LombardiaOrio Al SerioUci Cinemas Orio

LombardiaPaderno DugnanoLe Giraffe

LombardiaPioltelloUCI Cinemas Pioltello Milano

LombardiaRozzanoThe Space

LombardiaSaronnoSaronnese

LombardiaStezzanoArcadia Stezzano

LombardiaTreviglioSpaziocinema

LombardiaVareseImpero

LombardiaVimercateThe Space

Marche AnconaGiometti

MarcheFanoMasetti

MarcheFermoSala Degli Artisti

MarcheSenigalliaGabbiano

Piemonte AlessandriaUCI Cinemas Alessandria

PiemonteAstiCinelandia

PiemonteBeinascoThe Space

PiemonteBiellaMazzini

PiemonteBorgo San DalmazzoCinelandia

PiemonteMoncalieriUCI Cinemas Moncalieri Torino

PiemonteTorinoMassaua Cityplex

PiemonteTorinoNazionale

PiemonteTorinoThe Space

PiemonteTorinoUCI Cinemas Torino Lingotto

Puglia BariGalleria

PugliaBariUci Showville

PugliaBarlettaPaolillo

PugliaBrindisiAndromeda Maxicinema

PugliaCasamassimaThe Space

PugliaFoggiaCittà Del Cinema

PugliaGioia Del ColleUci Seven

PugliaMolfettaUCI Cinemas Molfetta Bari

PugliaSan Giorgio IonicoCasablanca Multicine

PugliaSurboThe Space

Sardegna IglesiasMadison Cineworld

SardegnaQuartucciuThe Space

SardegnaSestuThe Space Sestu

Sicilia BelpassoThe Space

Sicilia MessinaIris

SiciliaMessinaMultiplex The Screen

SiciliaMilazzoMultiplex The Screen

SiciliaMisterbiancoUCI Cinemas Catania

SiciliaPalermoMetropolitan Palermo

SiciliaPalermoTiffany

SiciliaPalermoUCI Cinemas Palermo

SiciliaRagusaMadison

SiciliaSan Giovanni La PuntaCinestar I Portali

Toscana ArezzoUCI Cinemas Arezzo

ToscanaCampi BisenzioUCI Cinemas Campi Bisenzio Firenze

ToscanaFirenzeThe Space

ToscanaFirenzeUCI Cinemas Firenze

ToscanaGrossetoThe Space

ToscanaPisaOdeon

ToscanaPratoOmnia Center

ToscanaSinalungaUCI Cinemas Sinalunga Siena

Trentino Alto Adige BolzanoUci

Umbria CorcianoThe Space

UmbriaPerugiaUCI Cinemas Perugia

UmbriaTerniThe Space

Veneto ConeglianoCinergia

VenetoLegnagoCinergia

VenetoLugagnano Di SonaThe Space

VenetoMarconUCI Cinemas Venezia Marcon

VenetoMestreIMG Candiani

VenetoSan BonifacioCristallo

VenetoSan Giovanni LupatotoUCI Cinemas Verona

VenetoSileaThe Space Silea

VenetoTorri Di QuartesoloThe Space

VenetoVicenzaUci Luxe Palladio

VenetoVittorio VenetoVerdi