Nuvole & Rock: la mostra interattiva fino al 27 Maggio a Rozzano (Milano)

Sabato 13 maggio alle ore 17 presso gli spazi della biblioteca verrà inaugurata NUVOLE E ROCK. Fumetti, musica, cinema, una mostra interattiva dell’illustratore CLA IL FUMETTISTA (Claudio Mangiafico) che rimarrà esposta fino al 27 maggio.

In occasione dell’inaugurazione della mostra dalle ore 20.30 presso la Sala Conferenze della Cascina Grande saranno live in concerto i NdN – NONNI DEI NIRVANA. Gruppo di vetusto rock in tour.

La mostra presenta 30 tavole a fumetti e sarà un viaggio attraverso la musica rock e il cinema. Le tavole esposte non solo delle semplici illustrazioni, ma vere opere crossmediali, arricchite dalla presenza all’interno del quadro di un codice QR, che consente ai visitatori di attivare, attraverso lo smartphone, brevi animazioni legate all’illustrazione.

L’ingresso all’inaugurazione è libero, mentre per il concerto è necessario prenotare qui.

CLA il fumettaro

CLA il fumettaro (Claudio Mangiafico): classe 1981, disegna fin dall’asilo e coltiva la passione per il disegno conseguendo gli studi presso il liceo Artistico Umberto Boccioni, proseguiti poi all’Accademia delle Belle arti di Brera e infine al corso serale di fumetto e illustrazione presso la Scuola D’arte Applicata del castello Sforzesco. Nel 2016 pubblica online la sua prima graphic novel Thimoty Austen. Tra il 2018 e il 2022 realizza per tre band 4 video clip animati per la promozione di 4 singoli. Attualmente realizza brevi corti animati.