Apple presenta Apple Music Sing

Apple ha annunciato Apple Music Sing, una nuova ed entusiasmante funzione che consente agli utenti di cantare insieme alle loro canzoni preferite con impostazioni vocali regolabili e con i testi in tempo reale. Apple Music Sing offre diverse visualizzazioni dei testi per aiutare i fan a cantare da solista, come seconda voce o in duetto. Il tutto integrato nell’impareggiabile esperienza dei testi di Apple Music. Grazie a un catalogo in continua espansione con decine di milioni di canzoni tra le più cantabili al mondo, Apple Music Sing rende facile e divertente la partecipazione di chiunque, ovunque e in qualsiasi modo.

Apple Music Sing sarà disponibile in tutto il mondo entro la fine del mese per chi ha un abbonamento a Apple Music, e si può usare su iPhone, iPad e sulla nuova Apple TV 4K.

“I testi dei brani sono da sempre una delle funzioni più apprezzate di Apple Music” ha dichiarato Oliver Schusser, Vice President Apple di Apple Music e Beats. “Sappiamo che in tutto il mondo le persone amano poter cantare sulle loro canzoni preferite, ed è per questo che abbiamo deciso di ampliare l’esperienza per renderla ancora più coinvolgente. È davvero divertente e pensiamo che piacerà molto.”

Apple Music Sing include:

· Impostazioni vocali regolabili: Ora è possibile controllare i livelli delle voci nelle canzoni. Gli utenti possono cantare con la voce originale dell’artista, cantare da solisti o alternarsi su milioni di canzoni del catalogo di Apple Music.

· Testi in tempo reale: Gli utenti possono cantare insieme alle loro canzoni preferite con testi animati che danzano al ritmo della voce.

· Voci secondarie: Le parti cantate in contemporanea dalla seconda voce possono animarsi in modo indipendente dalla parte principale, per seguirle più facilmente.

· Vista Duetto: Quando ci sono più voci, vengono visualizzate ai lati opposti dello schermo facilitando l’esecuzione di duetti o di brani con più voci.

Apple Music lancerà anche una suite di oltre 50 playlist dedicate con i brani, i duetti, i cori e gli inni che da sempre fanno cantare persone in tutto il mondo, perfettamente ottimizzati per l’esperienza Apple Music Sing.