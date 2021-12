WEARESYNTHETIC: ascolta in anteprima streaming l’EP “Ready for Porn”

«Un mondo dove tutto è lecito ma molto è vietato è un mondo pronto per il porno.

“Ready for Porn” è un lavoro che disegna le nevrosi urbane, descrivendo città popolate da tanti personaggi fantasmagorici, tutti diversi, tutti straordinariamente stroboscopici. Persone minuscole e meschine, acquirenti di foto di piedi, ricattatori sessuali e una marea di ciliegie, per dare gusto e colore al vizio.



Una giungla musicale della durata di 5 brani, il cui suono ricerca un’estetica del decennio 80’s, rivisitata con attitudine clubbing, strizzando l’occhio alla performance live. Il groove è la parte predominante di questi brani, composti con sequencer valvolari e synth (oltre a chitarra e basso), come se Sabrina Salerno incontrasse gli LCD Soundsystem.»

Wearesynthetic è un trio electro pop/rock nato nel 2014 a Sassari.

Quando non sono su Instagram ad ammirare (e taggare a sproposito) il profilo di Sabrina Salerno, synthetizzano a colpi di sequencer valvolari, chitarra e basso un sound di matrice indie-rock, funky e house. Nel 2015 esce per la compilation “RadiOfficine” di Arci Sassari e Officine Musicali, il loro primo singolo “Forty“. Dopo alcuni cambi di formazione e una buona attività live nel 2018 esce “Too Much Information”, EP composto da 5 brani. Viene anticipato dal singolo “Star”, una electro ballad strumentale arricchita dallo spoken di Marco Appioli (Lazybones Flame Kids). Nello stesso periodo la band cambia moniker da Synthetic a Wearesynthetic per evitare di essere confusi con l’omonima (per niente synth) metal band tedesca. La copertina sci-fi del disco è dell’artista 3D _waarp_. Da “Too Much Information” viene estratto anche un secondo singolo “You Share” (feat. Ester Pinna) che racconta le storture dei social network; il videoclip viene girato in Germania dal videomaker Frank Zoppè. Nella primavera del 2020 in pieno lockdown esce il remix di un brano di Paolo Carta & The Bricklayer dal titolo emblematico “Mi State Tutti Sul Cazzo”.

Durante l’estate del 2021 esce il singolo “Cherries“, prodotto, registrato e mixato da Fabio Demontis. Un omaggio all’italo dance anni ’80 che coniuga Sabrina Salerno, french touch parigina ed LCD Soundsystem. Il brano fa parte dell’EP “Ready for Porn“, in uscita a dicembre 2021. Il temperamento del disco, come suggerisce il titolo, migra verso sonorità più “ammiccanti”, punta dritto al groove coniugando attitudine clubbing e performance indie-rock.

Crediti

Produzione artistica, registrazione e mix: Fabio Demontis

Master: Andrea Pica – Officina 13 Studio

Franco Demontis: voce, chitarra

Gerolamo Barmina: sequencer, programmazione, sample

Roberto Pilo: basso, voce

Foto: Antonio Ruzzoli