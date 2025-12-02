TIPUANA TIPU: ascolta in anteprima il disco d’esordio “Pappagalli verdi rari”

Anticipato dal singolo “Mondo a spray”, “Pappagalli verdi rari” è il disco d’esordio di Tipuana Tipu, un album che nasce dall’intreccio tra ricerca interiore e la quotidiana esperienza di un italiano a Barcellona.

Il titolo prende spunto dall’osservazione dei parrocchetti che popolano la città catalana: i più comuni parrocchetti monaci e i rarissimi parrocchetti col collare, impossibili da avvistare. Le dieci canzoni dell’album vogliono metaforicamente essere questi pappagalli verdi rari.

Ascolta il disco:

Nato da un lungo percorso personale e artistico (Tipuana Tipu ha suonato tanti anni in Italia con Strawberry Fields e Strategia gambe perfette ) “Pappagalli Verdi Rari” racconta l’esperienza di vivere e creare lontano dalla propria terra natale. Leonardo Bassani, alias Tipuana Tipu, romagnolo di origine, vive ormai da quasi dieci anni tra Malta e Barcellona.

L’album è un invito a guardare oltre la quotidianità urbana, non accontentarsi di ciò che si vede subito ma spingersi ai margini, nelle pieghe, nei suoni che la città catalana ispira.

È una narrazione che intreccia paesaggi interiori e concretezza della vita in città, fatta di luci, rumori, incontri. Nel suo sviluppo la trama musicale alterna momenti essenziali e meditativi, a spinta ritmica e tensione sonora affidata ai sintetizzatori, proprio come chi cerca di restare con i piedi per terra mentre guarda verso l’alto perso dentro la natura della città.

“Pappagalli Verdi Rari” vuole cercare ciò che sfugge all’abitudine: la bellezza imperfetta, la presenza di qualcosa di vivo anche nel caos della città. Ogni brano è una tappa di questo viaggio curato nella scrittura, registrazione e produzione da Tipuana Tipu che ha voluto mantenere il pieno controllo creativo dell’album.

La grafica dell’album è stata affidata alla giovane artista faentina Giulia Dall’Ara.

TIPUANA TIPU

Tipuana Tipu è il progetto musicale di Leonardo Bassani, che vive a Barcellona da diversi anni. Tipuana Tipu nasce dall’ansia di comunicare attraverso la musica raccontando immagini, strade, luci e incontri a volte tramite canzoni dirette e immediate, altre volte con canzoni piú complesse armonicamente tutte finora ambientate o pensate nella capitale catalana dal punto di vista di un italiano trapiantato in Spagna.

La produzione, la scrittura e l’arrangiamento sono interamente realizzati da Tipuana che si vanno a intrecciare come i rami del Tipuana Tipu (albero sudamericano onnipresente a Barcellona che da il nome al progetto)

Con singoli pubblicati regolarmente dal 2022 in poi, Tipuana costruisce un catalogo fatto di brani che guardano al presente con un approccio indipendente. I live puntano sull’immediatezza e sulla costruzione di un tappeto sonoro in solitaria: loop di sintetizzatori, drum machine chitarra elettrica e voce.