SAMUELE STANCO e i GABBIANI MALVAGI: ascolta in anteprima il disco “Amore vita sentimenti posto fisso”

Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi tornano a distanza di 3 anni dal loro album d’esordio con un lavoro completamente diverso dal precedente. Il secondo disco dei Gabbiani Malvagi presenta per la prima volta una formazione completa e rinnovata.

Samuele Stanco, Daniele Ravagnan, Tommaso Loteni e Mattia Carnelos sono i musicisti che, tra escursioni musicali al limite del caotico, accompagnano una delirante narrazione ironica così come profonda e riflessiva. Da questa unione di intenti nasce “Amore Vita Sentimenti Posto Fisso”.

A partire da pezzi dal carattere funk, passando per le più travolgenti distorsioni fino alle canzoni più limpide ed intimiste, questo nuovo lavoro si pone come percorso bipolare in una narrazione sui piccoli e grandi momenti della vita affrontati in una chiave tanto ironica ed esagerata quanto in quella più personale e riflessiva. Il concept di “Amore Vita Sentimenti Posto Fisso” vorrebbe accostarsi all’ascoltatore nei termini di una stazione radio dal gusto discutibile che faccia breccia nel quotidiano attraverso interventi grotteschi e sconclusionati man mano che ci sintonizza mettendo a fuoco i diversi brani.

Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi

Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi è un progetto che nasce a Venezia nel 2020 e che incuriosisce col suo fare ironico e cinicamente provocatorio. Propone un melting pop che si presta a molte influenze ma che mantiene una forte impronta cantautorale. L’elemento surreale trova ampio spazio all’interno della propria idea musicale, così come nella proposta live, che tende a costruire un gioco dalle tinte sarcastiche. In termini musicali il proposito della band è di non focalizzarsi su un genere in particolare ma aprirsi alle numerose contaminazioni dei diversi componenti, per un risultato eclettico e multiforme dal sapore funk rock, ’hip-hop, reggae ed edm fra gli altri. Nel 2021 viene pubblicato il primo album “Disco mio bellissimo”, lavoro che suscita una buona risposta di pubblico. Nel 2023 si classificano all’interno dei 22 selezionati per _Reset Festival che raccoglie le migliori proposte emergenti italiane.

