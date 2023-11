MANTRA3: ascolta in anteprima streaming il disco d’esordio “Andata e ritorno”

“Andata e Ritorno” è il debut album autoprodotto della rock band calabrese Mantra3. Anticipato dai singoli “Feticismo” e “Io non ci sto“, il disco si compone di 8 tracce di Alternative Rock fortemente intriso di sonorità Dark-Wave tipiche degli Anni ’90.

Il progetto nasce dalle idee del cantante e chitarrista Salvatore Cuffaro (musicista con alle spalle diversi progetti Dark e New Wave) che sono state poi “contaminate” dal diverso background degli altri membri della band che avevano un’attitudine più Metal e Hard Rock. Il perfetto connubio tra queste differenti influenze, hanno dato vita al sound tipico dei Mantra3.

I testi generalmente parlano di vita vissuta, di problematiche sociali, di aneddoti e vicende di cronaca, e sono intrisi di citazioni letterarie e cinematografiche (in particolare il film Donnie Darko nella title-track “Andata e ritorno” e il film The Asphyx in, appunto, “Asfissia“). L’unico testo in inglese, “Operation Freedom“, è stato scritto da Andrea Mosca, artista con cui Salvatore Cuffaro collaborava in un progetto di musica sperimentale negli anni 1996-’97-’98 chiamato D.I.D.

MANTRA3

I Mantra3 nascono nel 2020 nel periodo del Lockdown, infatti in quel periodo Salvatore (polistrumentista – darkgothicnewwave con un tocco di hardrock) avvia il vecchio PC Apple, con garageband in dotazione, ed inizia a riorganizzare tracce varie registrate negli ultimi 15 anni. I suoni ed i ritmi sono dark, new wave, a questo punto invia le tracce ad Angelo, con cui ha suonato in passato, e così quelle vecchie tracce dimenticate prendono forma e corpo. Angelo aggiunge le sue chitarre e le tracce iniziano a prendere nuova vita, Sal riorganizza i testi e mette la voce, e le tracce diventano canzoni che rievocano quella fase straordinaria degli Anni ’80.

Partendo quindi da un buon numero di canzoni, registrate con batteria elettronica, vengono chiamati Simone Matarese alla batteria e Davide Scicchitano al basso e, provate tutte le canzoni fino ad un buon livello di esecuzione, si inizia a proporre lo spettacolo dal vivo e nell’anno 2022 vengono registrate nello studio di registrazione Sound Farm Studio di Gianluca Molè, il risultato è molto professionale.

L’esperienza con Davide termina a causa della sua paternità tanto cercata, ed a questo punto interviene Eugenio (senza alcun dubbio grande esponente del rock catanzarese e calabrese con i Meat For Dogs) e l’avventura continua alla grande con partecipazione a festival locali, serate Dark e concerti in genere.

I testi sono rigorosamente in italiano ad eccezione di “Operation Freedom” con testo scritto e cantato da Andrea (fondatore degli The Hollow Circle operanti in Toscana). Risultato? Un mantra di suoni elettrici e digitali.

I Mantra3 hanno ultimato ad aprile 2022 le registrazioni del loro album di esordio che uscirà nell’autunno 2023 col titolo “Andata e Ritorno” dal nome di una delle tracce. Le tracce si incentrano su suoni scuri, con qualche synth, e con testi che fanno riferimento ad aspetti personali, a film, ed a vicende di cronaca.

