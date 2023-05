LONTANO DAI QUI: ascolta in anteprima streaming il disco “Senza Fare Rumore”

Disponibile dal 19 maggio su tutte le piattaforme digitali Senza Fare Rumore, nuovo album dei Lontano da qui. Si tratta del secondo lavoro in studio del trio indie folk romano ed è il risultato di una lunga e approfondita ricerca musicale e sonora della band. Alcuni brani sono nati già alcuni anni fa mentre altri sono stati scritti recentemente. Gli autori sono tutti e tre e i membri della band i quali con questo disco hanno messo a nudo le proprie fragilità e le proprie paure, andando a scavare nei ricordi e negli amori del passato. È un disco che parla dello scorrere del tempo, della fine dell’adolescenza e dei vent’anni, della nostalgia per chi non c’è più e della felicità della speranza, della passione. Musicalmente quasi tutto l’album è stato vestito e arrangiato da Igor Pardini, il quale, insieme alla band, ha unito gli elementi folk che hanno caratterizzato tutta la prima produzione del gruppo a sonorità più moderne ed elettroniche in linea con le esigenze espressive dei nuovi brani.

“Senza fare Rumore è energia acustica ed elettronica, è la condivisione di sentimenti profondi, è un cammino che dal passato ci porta a ballare su strade nuove con paura, con incoscienza, in punta di piedi.” – Lontano da qui.

CHI SONO I LONTANO DA QUI?

“Siamo i Lontano Da Qui. Siamo energia, chitarre, voce, legno e ritmo. Con le nostre storie coinvolgiamo il pubblico della Capitale, dei club e dei teatri italiani ed europei. La nostra adrenalina è il live ed il pubblico che ci segue. Abbiamo trent’anni e parliamo della nostra generazione. La nostra musica è trasversale, pop, folk, acustica, elettronica…è Lontano Da Qui”.

I Lontano da Qui sono un trio composto dalla cantante toscana Elisa Castells e dai chitarristi romani Matteo Uccella e Michele Bellanova. I tre musicisti si conoscono all’interno del Conservatorio e nel 2012 fondano il gruppo con l’intento di proporre un viaggio musicale fra le varie culture europee e americane, con l’uso, oltre che delle chitarre acustiche, di strumenti e percussioni etniche. Con il tempo il gruppo si solidifica e sente l’esigenza di proporre brani inediti dando il via ad un progetto discografico. Negli anni, oltre ai numerosi concerti nei più famosi locali di Roma, in Toscana e in altre città italiane, in Austria, Svizzera, e Germania hanno l’onore di aprire concerti di alcuni grandi artisti come Roberto Vecchioni e Cristiano De Andrè e i Dirotta Su Cuba. Partecipano due volte a Musicultura e nel 2016 vengono premiati da Antonello Venditti al Teatro Olimpico di Roma nel concorso Dallo stornello al rap. Il gruppo poi prosegue le sue collaborazioni con altri musicisti che sono presenti nel primo disco omonimo della band, pubblicato nel 2017, in particolare con il batterista Antonio Lana. Il gruppo ha pubblicato quattro singoli dal primo album e nell’ottobre del 2019 pubblica il singolo “Di Nuovo Giovedì”. Nel 2022 pubblica il singolo “Senza Fare Rumore” e nel 2023 pubblica il singolo “Teneri e Uguali”. Per maggio 2023 è prevista l’uscita del secondo album in studio il quale conterrà entrambi i singoli.