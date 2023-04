LIMARRA: ascolta in anteprima streaming il disco d’esordio “Riconoscersi”

“Riconoscersi“, anticipato dai singoli “Ribelle” e dalla title track, è l’album d’esordio solista di Piero Pizzo aka Limarra, già voce dei Baciamolemani. “Sentirmi inadeguato mi ha cambiato la vita. Schiacciato dal peso dei ricordi e delle certezze ho sentito il bisogno di ritrovare me stesso, di riconoscermi in qualcosa di estremamente nuovo ma allo stesso tempo familiare. Avevo perso l’amore per le cose, le abitudini erano diventate i miei obiettivi e le novità soltanto delle scomode paure.

La vita è strana, prima hai tutto e non fai tesoro di niente, poi invece sparisci tra le ombre delle tue paranoie e i tuoi confini si mescolano con l’indefinitezza. E allora scrivi pagine su pagine finché tra le parole appare il tuo riflesso, grigio e sbiadito, curvo e solitario. Il tempo è passato in fretta e non me me sono nemmeno accorto, ma non è mai tardi per resistere, provo ad attraversare il sentiero e comincio a respirare. La musica allora diventa la strada che porta alle risposte che cerco. La voce si fa più forte e corre veloce sopra il vento“.

“Limarra (“fango” in dialetto siciliano antico) rappresenta tutto ciò che sono stato nei miei 20 anni di musica dal vivo. Una materia liquida fatta di tutte le mie esperienze artistiche che, mescolate insieme, oggi compongono il canovaccio dal quale attingere idee e su cui costruire ogni nuovo percorso.

A partire da qui ho ricreato nuove sonorità che da un lato si ispirano alla tradizione musicale mediterranea e dall’altro invece schiacciano l’occhio ad arrangiamenti tipici d’oltreoceano: chitarre acustiche che creano tappeti sonori che, ripetendosi incessantemente, lasciando spazio alle parole e alle sensazioni“.

Due anni di lavoro con Cesare “Mac” Petricich (storico membro degli aretini Negrita) hanno dato vita a otto brani che raccontano otto storie diverse, tutte legate da un unico filo conduttore: la rivalsa dei Vinti. “Tonalità” minori e parole dette con la pancia caratterizzano un lavoro che si pone come obiettivo dar voce a chi non ce l’ha, attraverso spaccati di vita quotidiana che, in un modo o nell’altro, rappresentano la più intime paure di Limarra ma anche (e soprattutto) la sua Rinascita. Un lavoro fatto esclusivamente a quattro mani (e registrato ad Arezzo nello studio di Cesare), in cui ci si è concentrati in moto parallelo sia sui testi sia sugli arrangiamenti che, se dapprima sembravano banali, con il tempo hanno acquistato sempre più valore e carattere.

“Riconoscersi” è accompagnato dalla potenza delle illustrazioni di Adelaide Fiorilla (in arte Mistinguett) che ha centrato il “colore” delle emozioni veicolate attraverso la musica, un LP in cui ogni canzone, attraverso timbriche vocali diverse e scelte artistiche volutamente agli antipodi, rappresenta un racconto dedicato alle molteplicità della generazione di Limarra.

LIMARRA

Classe ’86, Piero Pizzo, in arte Limarra, cresce in una terra fatta di melodie bandistiche e ritmi mediterranei, dove le giornate sembrano essere ancora scandite dai rintocchi delle campane di paese.

Voce, chitarra e polmone della camaleontica formazione siciliana Baciamolemani, band nata in seno alla tradizione isolana ed evolutasi fino ad abbracciare sonorità tipiche della World Music, produce e incide con questa 3 lavori discografici, Ballacazziz (2007), L’Albero delle Seppie (Kasba Music, 2012) e CardioTonic (La Corriera Produzioni, 2017), passando dallo ska misto a tarantelle incalzanti del primo, alle rullate tipiche della rumba catalana del secondo, fino a suoni più elettronici dell’ultimo.

In “solitaria”, voce e chitarra, interpreta un repertorio che si rifà al canzoniere della musica cantautoriale italiana, solcando molti tra i palcoscenici più disparati della penisola. Spesso coinvolto in manifestazioni di carattere sociale giunge inoltre ad esibirsi, nell’autunno del 2020, sulla Ocean Viking (SOS Mediterranee), imbarcazione impegnata nel Mar Mediterraneo nelle operazioni di salvataggio di vite umane.

Sulla scia dell’attivismo, parallelamente alla musica, fonda nel dicembre dello stesso anno RagusAttiva (Non Profit che si occupa della tutela dell’ambiente) coinvolgendo centinaia di volontari nella riqualificazione del territorio.

Dopo 16 anni di musica, matura la voglia di sperimentare sé stesso sotto il profilo del cantautore, dedicandosi alla scrittura e alla composizione di brani di natura più personale, toccando le sfere più intime della sua evoluzione artistica e sperimentando sonorità d’oltreoceano. Grazie alla stretta collaborazione con Cesare “Mac” Petricich, storico chitarrista della band aretina “Negrita”, che ha curato la produzione artistica del progetto, dà vita a otto brani che oltrepassano i limiti temporali delle mode del momento, affrontando tematiche socio-culturali che caratterizzano la società moderna per come la conosciamo. Dare voce a chi subisce ingiustizie attraverso suoni e parole è il leitmotiv del disco, invitare chi ascolta a rivedersi in ciò che percepisce è la missione.

Questo è Limarra.