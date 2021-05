LES ENFANTS: ascolta in anteprima il singolo “Io e te”

I Les Enfants sono quattro amici che iniziano a suonare assieme nel 2010 accomunati dalla passione per i Sigur Ros, gli Explosion in the Sky e i Radiohead.

Concept

Io e te, la bellezza e la fatica di stare insieme.

Perdere qualcosa di sé per andare incontro all’altro e riconoscere di non poter fare tutto da soli.

“Io e te” è una canzone d’amore e di incontro, una canzone contro l’individualismo.



Crediti

Registrato da Dario Pruneddu al Blap Studio

Mixato e masterizzato da Antonio Polidoro al Blap Studio

Artwork: Eduardo Stein Dechtiar

Foto: Lorenzo Arrigoni

Nel 2012 esce il loro primo EP per Via Audio Records, “LES ENFANTS EP”, che gli permette di suonare tanto in Italia, facendo molte aperture importanti. Il 2014 è l’anno di “PERSI NELLA NOTTE EP”, disco molto fortunato che li porta in tour per due anni con circa 200 date in tutta Italia, compresi festival importanti come MIAMI e Collisioni.



Nel 2016 vengono chiamati dalla redazione di X-Factor per partecipare al programma; inizialmente incerti, decidono quindi di provare questa nuova avventura. Superano agilmente le selezioni ed entrano nella trasmissione. Il loro giudice è Alvaro Soler, sul quale la band dichiara: “bravo ragazzo, ma con una visione musicale lontana dalla nostra, la vita televisiva ci sta estremamente stretta e ci sentiamo come giaguari in gabbia”. Escono alla seconda puntata, contenti dell’esperienza e di ciò che sono riusciti a fare.

Prima di entrare a X-Factor avevano già pronto il loro primo album, così nel 2017 esce “ISOLE”.



Grazie alla collaborazione con Radar Concerti iniziano un altro tour importante, che li porta ad aprire le date italiane dei Temper Trap, poi ancora al MIAMI, all’I-Days Festival e molto altro.



A maggio 2018 esce “Grida Forte”, accompagnato da un tour di 10 date. La band si chiude quindi in studio per lavorare all’atteso quarto disco, che uscirà a settembre 2021 per Costello’s Records.