GIURO: ascolta in anteprima streaming l’EP “POPNOIA”

Sputnik Music Group presenta “POPNOIA”, il nuovo EP della band pontina GIURO in uscita su tutte le piattaforme digitali dal 12 settembre.

Un EP che nasce come esperimento autoprodotto nello studio dei GIURO per “provare a perdere un po’ di attitudine rock al servizio del pop” con testi all’insegna della disillusione generazionale. Registrato tra settembre 2024 e gennaio 2025 è un lavoro semplice ed essenzialmente pop composto da quattro tracce diverse tra loro per scrittura e condizioni temporali.

“POPNOIA è una denuncia alla monotonia del pop moderno. POPNOIA è la dimostrazione che un buon pop è possibile e che la noia è data dalla monotonia del mercato discografico. POPNOIA è un manifesto autocelebrativo una dimostrazione semplice e pratica sul futuro dei GIURO”. – Giammarco (GIURO).

CHI SONO I GIURO?

“GIURO è l’emotività di Giammarco fatta musica. Un misto di malinconia, rancore, perdizione e accettazione. È il suo modo di chiarire con sé stesso. E farlo con gli amici, le persone che ama, dà a tutto questo un senso più profondo”.

GIURO si forma nelle campagne pontine attorno alla figura di Giammarco, che incontra gli altri membri della band tra jam, esperimenti e ascolti condivisi. Il gruppo inizia a costruire un’identità musicale che mescola suoni dilatati, chitarre distorte e testi dal taglio introspettivo. Le influenze sono varie, ma il risultato è coeso: atmosfere sospese, immagini oniriche e un’energia che alterna tensione e malinconia.

Dopo mesi di lavoro in studio, nel 2024 esce il primo album Istinto, pubblicato da Sputnik Music Group / Altafonte e interamente registrato al VDSS Studio. Il disco segna l’esordio della band, che nei mesi successivi porta la propria musica dal vivo con un tour tra Latina e varie città italiane.

Il 12 settembre 2025 esce l’EP “POPNOIA”, nato in un contesto più intimo: registrato nello studio di casa, mixato e masterizzato da Austin Asvanonda, ed accompagnato dalle copertine dell’artista Enrica Masi, originaria di Latina e attiva ad Amsterdam.