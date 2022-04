FLAMINIA: ascolta in anteprima streaming l’EP “Komorebi”

“Komorebi” è una di quelle parole giapponesi che esprimono un’immagine che non si può tradurre con un solo vocabolo. Il “Komorebi” è la luce che filtra attraverso gli alberi.Il nuovo giorno che si presenta, la scena di un film apocalittico che mostra il day after, quando tutto è successo e il mondo è pronto a ripartire.

L’EP di Flaminia è un viaggio denso e delicato attraverso sei tracce costruite intorno al contrasto e allo scambio tra il calore della voce della giovane cantautrice torinese e l’elettronica di Paolo Caruccio, produttore dell’album.

Sei canzoni fiorite su un terreno concimato da un passato sepolto.

Siamo a marzo, la primavera è alle porte, pensiamo al futuro. Di sicuro nel futuro musicale italiano troveremo Flaminia.

FLAMINIA è il progetto di Flaminia Gallo, cantautrice torinese. Nata da una famiglia di musicisti, vive la sua infanzia oltreoceano e inizia un viaggio senza fine tra soul, jazz ed elettronica, accompagnata dal pianoforte. Dopo essersi esibita dal vivo in numerosi locali e club di tutta Italia, tra i quali il Teatro Salieri di Verona, il Jazz Club di Torino e il Club Kristalia di Pordenone, nell’estate del 2018, a Nashville e New York, collabora ad alcune produzioni in studio e scrive “Easy”, seguito da “HLNG”, secondo singolo che anticipa l’uscita a novembre 2020 di “Lotus”: un muoversi, andare, venire interiore a contatto con la realtà, ma anche uno stare dentro al fuoco delle proprie pulsioni senza smarrirsi. Con i primi due singoli viene selezionata artista Just Discovered da MTV New Generation e inserita nella playlist del programma di Alessio Bertallot “Casa Bertallot”. Ora è pronta a presentare nuove canzoni in italiano e un EP in uscita a marzo 2022 in collaborazione con Costello’s e Artist First.

https://www.instagram.com/iamflaminia/

https://www.facebook.com/iamflaminia

Crediti

Prodotto da Paolo Caruccio

Registrato presso Turbo Pop Studio

Mix: Paolo CaruccioMaster: Salvatore Addeo

Foto: Ottavia Giola