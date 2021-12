DEL NORTE: ascolta in anteprima streaming il disco “I was badger than this”

A 4 anni di distanza dall’EP d’esordio “Teenage Mutant Ninja Failures”, tornano ad affacciarsi sulle scene i marchiani Del Norte, power trio tra i più interessanti in ambito di indie alternative-rock tricolore.

“I was badger than this” è il titolo della loro prima vera fatica discografica in uscita autoprodotta il 6 dicembre 2021, anticipata dal primo dirompente singolo “Half Moon + Punch”, il cui videoclip è un omaggio a cuore aperto ai Beastie Boys di “Three MC’s and One DJ”.

La formula musicale del trio composto da Gianfranco Gabbani, Luca Follega e Gianluca Fucci si è consolidata sempre di più: alternative noise rock di matrice 90’s che trae ispirazione dai riffoni di Nirvana e Dinosaur Jr e dalle melodie di Wavves, ma con un maggiore accento sulla componente fuzz e lo-fi rispetto ai lavori precedenti. Lo-fi inteso come vera e propria attitudine della band.

A raccontarci la genesi del disco è lo stesso power trio pesarese: I pezzi sono stati scritti e arrangiati a cavallo tra il 2017 e il 2019 con l’intenzione ben precisa di tirare fuori un disco saturo e aggressivo ma che allo stesso tempo avesse dei suoni e melodie più leggeri e distensivi. Le registrazioni sono state fatte tutte esclusivamente in casa, mescolando all’analogico tanto digitale, esagerando di proposito, puntando su una chitarra in mono carica di big-muff, delle voci quasi eteree che planano su un tappeto distorto di basso e batteria (unico strumento registrato in studio). Ne viene fuori un lo-fi/noise potente ma molto aperto e distensivo, dove si possono sentire tutte le nostre influenze digerite e rielaborate con nuova forma.

https://www.facebook.com/delnorteband/

https://www.instagram.com/delnorte.mp3/