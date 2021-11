CUCINEREMO CIAMBELLE: ascolta in anteprima il singolo “Grandi Spalle”

Cucineremo Ciambelle (detti anche CiCi) sono 4 ragazzi di base tra Emilia Romagna e Marche, ma sparsi per l’Europa per motivi di studio.



Tornano con il brano “Grandi Spalle” – dopo le ultime release “Abbocco e poi affogo” e “Pallone Gonfiato”- in cui la loro visione sregolata della vita prende completamente il sopravvento, quasi a tracciare una nuova strada. Il tentativo di creare una rottura netta e di cercare anche nuovi modi per arrivare al proprio pubblico è evidente anche dalle parole con cui presentano il brano: «una pausa dalle pause, una call to action senza marketing dietro, un invito a fare e superare.»



Facendo fede al loro istinto per la melodia, per la ricerca di strutture e arrangiamenti ricercati, impregnando le liriche di echi di emo e versi esistenziali, la band raggiunge ampiamente una nuova maturità, non solo anagrafica, ma anche artistica.

Cucineremo Ciambelle sono quattro ragazzi tra i 23 e i 25 anni con base operativa tra l’Emilia Romagna e le Marche, sparsi a giro per l’Europa per motivi di studio. Prima li accomunava una passione, ora li accomuna un problema: quello di fare musica.

«Perché la facciamo ancora? Non ne abbiamo idea ma non abbiamo neanche una ragione per non farla.

A chi ci inspiriamo per farla? Ognuno di noi ha background musicali differenti in continua evoluzione e gusti altrettanto diversi, ma questo progetto unifica le rette in un unico punto ben preciso.

Una volta ci ritenevamo ‘pop affettuoso’, ora sappiamo di essere rock di tipo fuoco.»

Crediti

Prodotto da Cucineremo Ciambelle

Mix: Sean525 e Cutiepie Honeybunch

Master: Sean525

Foto: Laura Marceddu