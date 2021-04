CRISTINA ERHAN: ascolta in anteprima il singolo “Temporali”

“Temporali” è il nuovo singolo di CRISTINA ERHAN in uscita il domani 20 aprile via Costello’s Records con distribuzione The Orchard.

«”Temporali” è una storia fragile che vuole diventare forte, un lieto fine che si trasforma in un nuovo inizio permettendo di trovare se stessi. È la storia di qualcuno che è abituato a perdere e non crede di meritarsi una vittoria.



“Temporali” si può immaginare come un insieme di scatti di una polaroid che catturano ogni attimo lasciando trasparire le emozioni di quei momenti e resistendo al passare del tempo. Scappare, amare, raccontarsi, capirsi, baciarsi, litigare e poi fare pace. Racconta la voglia di dare tutto di se stessi a un’altra persona fino a scomparire senza aspettarsi niente in cambio.»

Cristina Erhan racconta con la musica tutto quello che non ha il coraggio di dire ad alta voce. La sua voce vuole narrare la sua metamorfosi: un’immersione in una nuova cultura e la ricerca della propria identità.

È non trovare mai le parole giuste per le cose sbagliate, è sentirsi fuori posto anche se ha la forma del puzzle mancante. È essere forti nella propria fragilità.



Cristina Erhan ha voglia di cantare a squarciagola, ma si accorge di non avere la voce, sostituendo così l’intensità del volume con quello delle emozioni.

https://www.instagram.com/crier.musica/

https://www.facebook.com/crier.musica

Crediti Brano

Testo e musica di Cristina Erhan

Prodotto, registrato e mixato da Federico Carillo

Master: Giovanni Versari

Foto: Clizia B.